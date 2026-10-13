Російський дрон влучив в офісну будівлю в Києві

У Києві зафіксували пряме влучання БпЛА в будівлю

У Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання безпілотника на рівні шостого поверху будівлі, на місце прямують екстрені служби

У Солом'янському районі Києва зафіксовано влучання російського безпілотника в офісну будівлю. За попередньою інформацією, удар припав на рівень шостого поверху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

За словами мера столиці, влучання БпЛА сталося в офісну будівлю на рівні шостого поверху. «У Соломʼянському районі влучання БпЛА в офісну будівлю на рівні 6-го поверху», – повідомив Кличко.

Нагадаємо, російський безпілотник влучив у навчальний заклад у центрі Рівного. Унаслідок атаки є поранені, а будівля зазнала значних пошкоджень. Як повідомила Рівненська обласна військова адміністрація, удар припав на навчальний заклад у центральній частині міста. Наразі кількість постраждалих, їхній стан та інші обставини атаки уточнюються.

Крім того, увечері 12 жовтня російські війська завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Унаслідок обстрілу загинули та постраждали люди.