У Києві медики здійснили унікальну трансплантацію та врятували батька немовляти

Операція тривала близько 15 годин

Мультидисциплінарна команда лікарів Київської міської клінічної лікарні № 1 уперше в історії України успішно виконала одномоментну трансплантацію серця та печінки пацієнтові. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Київської міської держадміністрації (КМДА), інформує «Главком»

Операція тривала близько 15 годин. ЇЇ провели 44-річному киянину з тяжкими захворюваннями серця і печінки. Ще у 2018 році його внесли до листа очікування на комбіновану трансплантацію в Мінську, однак необхідної допомоги він так і не отримав.

Стан чоловіка критично погіршився, тож єдиним шансом урятувати його стала пересадка обох органів, розповів медичний директор з анестезіології, трансплантації та високотехнологічної медичної допомоги лікарні Максим Павловський.

Операція тривала близько 15 годин фото: КМДА

Уже в першу добу після втручання пацієнта від'єднали від апарата штучної вентиляції легень. Він перебував у свідомості, самостійно дихав, сідав і приймав їжу. Наразі його стан стабільний, він лишається у відділенні інтенсивної терапії

«За порятунком більше не треба нікуди їхати – найскладнішу допомогу надають у нашій країні. Сподіваємося на якнайшвидше відновлення нашого пацієнта. Адже вдома на нього чекає особлива відповідальність і радість – два місяці тому народилася дитина», – сказав Максим Павловський.

Одномоментна трансплантація серця та печінки належить до найскладніших оперативних втручань у сучасній медицині фото: КМДА

Донором став молодий чоловік, у якого стався геморагічний інсульт. Його, на жаль, не вдалось врятувати. Лікарі констатували смерть мозку.

«Ця операція стала можливою завдяки рішенню родини донора. Рідні дали згоду... Донорство – це можливість навіть у найважчий момент врятувати інших», – наголосив Максим Павловський.

Одномоментну трансплантацію комплексу «серце-печінка» виконують лише в обмеженій кількості спеціалізованих центрів світу фото: КМДА

У Департаменті охорони здоров'я КМДА зазначили, що одномоментна трансплантація серця та печінки належить до найскладніших оперативних втручань у сучасній медицині. Такі операції виконують лише в обмеженій кількості спеціалізованих центрів світу.

Нагадаємо, у київському «Охматдиті» вперше в Україні провели АВО-несумісну трансплантацію печінки чотиримісячному хлопчику. Малюку пересадили частину печінки від мами попри те, що вони мають різні групи крові. У світі відома практика проведення трансплантації органів тоді, коли групи крові донора й реципієнта не збігаються. Це називають АВО-несумісною трансплантацією. У дорослій медицині такі випадки поодинокі, у дитячій – ще складніше, пояснюють в «Охматдиті». В Україні таких операцій раніше ніколи не проводили.