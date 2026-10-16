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У Києві та передмістях частково зникло світло, фіксуються перепади напруги

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Києві та передмістях частково зникло світло, фіксуються перепади напруги
Наразі немає підтвердженої інформації про причини перебоїв
фото: соцмережі

Перебої з електропостачанням спостерігалися у столиці та прилеглих містах Київської області

У Києві та передмістях фіксують перебої з електропостачанням та часткове зникнення світла. Про це повідомляє «Главком».

Проблеми з електропостачанням торкнулися не лише Києва, а й населених пунктів поблизу столиці. Мешканці могли зіткнутися з тимчасовим зникненням електроенергії та нестабільною напругою в мережі.

Місцеві жителі пишуть, що без електрики частина Солом’янського району, Відрадного, Борщагівки, а також Ірпеня та Вишневого. Місцями також фіксують перебої з водою та стрибки напруги.

Наразі немає підтвердженої інформації про причини перебоїв, точний перелік населених пунктів, яких вони торкнулися, та кількість споживачів без електроенергії. Проте «Укренерго» повідомило, що через обстріли окупантів одразу в декількох областях України введено аварійні відключення світла.

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Теги: Київ війна Київщина відключення світла

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