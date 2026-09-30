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Київ повернувся до графіків відключень, термінове засідання ОБСЄ та інцидент на борту Flydubai. Головне за 30 вересня 2026

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Київ повернувся до графіків відключень, термінове засідання ОБСЄ та інцидент на борту Flydubai. Головне за 30 вересня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 30 вересня 2026 року

У Києві скасували екстрені відключення світла та повернули стабілізаційні графіки, Україна ініціювала терміновий розгляд ситуації в окупованих Олешках на засіданні ОБСЄ, а нові подробиці інциденту на борту Flydubai свідчать, що безпечно посадити літак допомогли двоє пілотів-пасажирів з України та Росії. «Главком» зібрав головні події дня 30 вересня.

Київ повернувся до графіків відключень світла

Київ повернувся до графіків відключень, термінове засідання ОБСЄ та інцидент на борту Flydubai. Головне за 30 вересня 2026 фото 1
колаж: glavcom.ua

У Києві скасували екстрені відключення електроенергії. Столиця повернулася до стабілізаційних відключень за графіками. У ДТЕК повідомили, що відповідну команду надало НЕК «Укренерго». Водночас в енергокомпанії наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається складною.

Україна ініціювала термінове засідання ОБСЄ через ситуацію в Олешках

Київ повернувся до графіків відключень, термінове засідання ОБСЄ та інцидент на борту Flydubai. Головне за 30 вересня 2026 фото 2
фото: mipl.org.ua

Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Питання мають розглянути 1 жовтня. Українська делегація планує поінформувати учасників засідання про критичну ситуацію в окупованому місті.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія фактично тримає у заручниках дорослих та дітей, а Україна вимагатиме від міжнародної спільноти негайних дій для порятунку цивільних.

Інцидент на борту Flydubai

Київ повернувся до графіків відключень, термінове засідання ОБСЄ та інцидент на борту Flydubai. Головне за 30 вересня 2026 фото 3
фото: Reuters

На борту літака Flydubai, який летів із Дубая до Тель-Авіва, стався серйозний інцидент між пілотами. Один із них дістав ножове поранення, після чого літак різко втратив висоту та подав сигнал про незаконне втручання.

Ситуацію вдалося взяти під контроль – літак здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії. Мотиви нападу та всі обставини інциденту з’ясовують.

Росія вперше застосувала реактивний дрон з особливим боєзарядом

Київ повернувся до графіків відключень, термінове засідання ОБСЄ та інцидент на борту Flydubai. Головне за 30 вересня 2026 фото 4
cкриншот із відео

Російські війська 30 вересня вперше застосували реактивний безпілотник з кумулятивно-ріжучим спеціальним навантаженням.

Такий боєзаряд призначений для ураження високовольтних опор та металевих мостових конструкцій. Про застосування нового типу боєзаряду повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов.

Зеленський відвідав військових на Лиманському напрямку

Київ повернувся до графіків відключень, термінове засідання ОБСЄ та інцидент на борту Flydubai. Головне за 30 вересня 2026 фото 5
скриншот із відео

Президент Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та міністром оборони Євгенієм Хмарою відвідали пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.

Глава держави зустрівся з військовими, відзначив їх державними нагородами та обговорив із командуванням потреби підрозділу. Зеленський також розповів про результати операції «Вівальді». За його словами, 66-та ОМБр разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу повернула під український контроль понад 125 кв. км території.

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Теги: Київ енергетика Ізраїль

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