У МВЦ з’явилися укриття на понад 2200 людей 

Скористатися укриттями зможуть також люди, які перебувають під час повітряної тривоги поруч із виставковим центром

Комплекс адаптує інфраструктуру до умов війни

Міжнародний виставковий центр (МВЦ), облаштував на території комплексу приміщення для укриття на час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалили за результатами комісійного обстеження приміщень МВЦ.

Найбільше з них розраховане на 1440 людей, ще два можуть одночасно прийняти 483 та 300 осіб. Одночасно в укритті можуть знаходитися 2223 особи.

Нові облаштовані укриття забезпечують можливість безперервної роботи під час повітряних тривог. Не звадаючи на повтомасшабну війну, на території комплексу регулярно проходять виставки, форуми, конференції, ділові та культурні події.

Скористатися укриттями зможуть також люди, які перебувають під час повітряної тривоги поруч із МВЦ.

«Ми робимо все можливе для того, щоб під час атак на Київ люди відчували себе у безпеці. Для цього ми обладнали укриття на понад 2200 людей усім необхідним: системою пожежної безпеки, автономним електроживленням та запасами питної води», – зазначив СЕО холдингу Максим Кріппа.

МВЦ продовжує працювати під час повномасштабної війни та адаптувати інфраструктуру комплексу до нових безпекових вимог. Розвиток захисної інфраструктури є одним із напрямів управління інфраструктурними активами ARS Capital.