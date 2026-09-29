Головна Київ Новини
search button user button menu button

У МВЦ з’явилися укриття на понад 2200 людей 

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
У МВЦ з’явилися укриття на понад 2200 людей 
Скористатися укриттями зможуть також люди, які перебувають під час повітряної тривоги поруч із виставковим центром
фото: mvc-expo.com.ua

Комплекс адаптує інфраструктуру до умов війни

Міжнародний виставковий центр (МВЦ), облаштував на території комплексу приміщення для укриття на час повітряних тривог.  Відповідне рішення ухвалили за результатами комісійного обстеження приміщень МВЦ. 

Найбільше з них розраховане на 1440 людей, ще два можуть одночасно прийняти 483 та 300 осіб. Одночасно в укритті можуть знаходитися 2223 особи. 

Нові облаштовані укриття забезпечують можливість безперервної роботи під час повітряних тривог. Не звадаючи на повтомасшабну війну, на території комплексу регулярно проходять виставки, форуми, конференції, ділові та культурні події.

Скористатися укриттями зможуть також люди, які перебувають під час повітряної тривоги поруч із МВЦ. 

«Ми робимо все можливе для того, щоб під час атак на Київ люди відчували себе у безпеці. Для цього ми обладнали укриття на понад 2200 людей усім необхідним: системою пожежної безпеки, автономним електроживленням та запасами питної води», – зазначив СЕО холдингу Максим Кріппа.

У МВЦ з’явилися укриття на понад 2200 людей  фото 1
У МВЦ з’явилися укриття на понад 2200 людей  фото 2

МВЦ продовжує працювати під час повномасштабної війни та адаптувати інфраструктуру комплексу до нових безпекових вимог. Розвиток захисної інфраструктури є одним із напрямів управління інфраструктурними активами ARS Capital.

Читайте також:

Теги: укриття Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навчання із реагування на надзвичайні ситуації в Нідерландах
Нідерланди готують населення до російських диверсій: деталі
27 вересня, 07:59
У Віктора Єрка залишилися двоє дітей та двоє онуків
Помер в укритті. Що відомо про киянина, у якого під час атаки не витримало серце
24 вересня, 12:58
Укриття має стати особистим вибором людей
«Не хочеш в укриття – твоя справа». Ритейлери запропонували нові правила реагування на тривоги
7 вересня, 12:03
Зеленський і Корецький обговорили зміни до правил реагування на повітряні тривоги
Україна змінює правила під час повітряних тривог. Зеленський назвав п'ять рішень
2 вересня, 16:58
Дим над Лук'янівкою після ворожого удару
П'ята атака за добу: у Шевченківському районі дрон влучив у п'ятиповерхівку
25 вересня, 10:52
Пожежа після влучання дрона у ринок «Залізничний». 23 вересня 2026 року
Росія пошкодила культовий ринок «Шайба»: чим відома споруда
23 вересня, 17:56
Заказник «Урочище Бобровня» у Києві
Захист острова Муромець: прокуратура судиться за межі «Урочища Бобровня»
18 вересня, 09:13
Удар стався на тлі масштабного обстрілу Києва та області російськими безпілотниками
Росія атакувала ринок під Києвом: є загиблі й постраждалі
27 вересня, 22:20
Кияни перечікують повітряну тривогу у підземному переході
Дослідники візуально показали, як реактивний терор змінив життя столиці (графіка)
24 вересня, 15:01

Новини

Ханукальні дзиги та ікона XIX століття: київські митники зупинили контрабанду реліквій
Ханукальні дзиги та ікона XIX століття: київські митники зупинили контрабанду реліквій
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
У МВЦ з’явилися укриття на понад 2200 людей 
У МВЦ з’явилися укриття на понад 2200 людей 
У застосунку «Київ Цифровий» стався масштабний збій: які послуги тимчасово недоступні
У застосунку «Київ Цифровий» стався масштабний збій: які послуги тимчасово недоступні
Удар по Академії наук: НАН України звернулася із закликом до світової наукової спільноти
Удар по Академії наук: НАН України звернулася із закликом до світової наукової спільноти
Летить зі швидкістю ракети: стало відомо, за скільки реактивний шахед перетинає Київ
Летить зі швидкістю ракети: стало відомо, за скільки реактивний шахед перетинає Київ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Сьогодні, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua