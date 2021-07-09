Комунальники ліквідовують аварію, через яку жінка ледь не зварилась в окропі

До «Київтеплоенерго» не надходило звернень щодо інциденту з жінкою

8 липня після проведення гідравлічних випробувань зони ТЕЦ-6 сталося пошкодження тепломережі на вулиці Героїв Дніпра, 35. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

У результаті витоку води утворився провал на зеленій зоні розміром приблизно 1,5 на 1,5 м. Соцмережі повідомляли, що в яму з окропом провалилася жінка.

«Київтеплоенерго» зазначає, що наразі до підприємства не надходило звернень щодо інциденту з жінкою. Про подію компанії стало відомо із соціальних мереж та від Контактного центру міста Києва 15-51. Відомо, що жінка за наданням медичної допомоги не зверталася. У разі надходження звернення від постраждалої компанія готова розглядати його та спільно з’ясовувати усі обставини події.

Наразі аварійна бригада перекрила подачу води та локалізувала місце пошкодження. Розпочинаються ремонтні роботи.

На час проведення ремонту постачання гарячої води призупинено до 11 житлових будинків.

«Київтеплоенерго» зазначає, на офіційному сайті підприємства розміщуються усі адреси будинків, де проводяться гідравлічні випробування. На самих будинках розміщуються відповідні оголошення.

КП «Київтеплоенерго» закликає киян та гостей міста дотримуватися правил безпеки і бути обережними. У випадку виявлення просідання ґрунту чи витоку води – ні в якому разі не наближатися до місця. За можливості відразу повідомте про це Центральну диспетчерську за номером 1557.

Нагадаємо, 8 липня у соцмережі з'явилося відео, як у дворі одного з будинків на вулиці Героїв Дніпра жінка провалилась в яму з окропом. Перехожі допомогли жінці швидко звідти вибратися.