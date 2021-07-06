Платити за опалення влітку. Кияни отримають оновлені квитанції
Передоплата дозволить знизити фінансове навантаження на клієнтів взимку
Столиця вводить авансовий платіж за опалення. Це означає, що за бажанням певну оплату за тепло можна буде зробити в літній період.
На думку столичних чиновників, це допоможе вчасно розпочати опалювальний період у Києві, зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими, а також зменшить навантаження на споживачів.
Рекомендовані авансові платежі за тепло – нова графа в платіжках «Київтеплоенерго» в липні. Передоплата дозволить знизити фінансове навантаження на клієнтів взимку.
Аванс за опалення становить 10 грн за квадратний метр опалювальної площі.
Зазначимо, що нічого інноваційного чиновники не вигадали. Адже така система була і раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік.
Причини зміни тарифів у Києві:
- на 15% зросла вартість природного газу для населення
- на 79% - для категорій установи, релігійні організації та інші споживачі
- на 10% підвищився тариф на послуги з розподілу природного газу
- на 10% зросла вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ (з 854,1 до 937,74 грн / Гкал)
- у тариф включені витрати на придбання та оснащення будівель лічильниками тепла і гарячої води в розмірі понад 233 млн грн
- на 42% зросла вартість електроенергії
Киянам нагадують: своєчасна оплата спожитого тепла дозволяє уникнути штрафних санкцій (інфляційна складова боргу та 3% річних нарахування до загальної суми боргу).
На сьогодні загальна заборгованість киян за послуги «Київтеплоенерго» становить 3,6 млрд грн (з них 2,06 млрд грн – за тепло).
Реструктуризація боргу дозволяє заощадити до 30% на сплаті судових і виконавчих зборів. Зробити це кияни можуть, звернувшись до Центру комунального сервісу:
- у месенджері Facebook або Skype ЦКС
- залишити електронну заявку на сайті ЦКС в розділі: «Що робити, якщо ви стали боржником?»
- записатися на прийом до найближчого відділення ЦКС
- звернутися з листом на адресу СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» (вул. Жилянська, 83/53).
Джерело: РБК-Україна