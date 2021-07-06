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    Платити за опалення влітку. Кияни отримають оновлені квитанції

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    Рекомендовані авансові платежі за тепло &ndash; нова графа в платіжках &laquo;Київтеплоенерго&raquo; у липні - Платити за опалення влітку. Кияни отримають оновлені квитанції
    Рекомендовані авансові платежі за тепло – нова графа в платіжках «Київтеплоенерго» у липні
    Фото з відкритих джерел

    Передоплата дозволить знизити фінансове навантаження на клієнтів взимку

    Столиця вводить авансовий платіж за опалення. Це означає, що за бажанням певну оплату за тепло можна буде зробити в літній період.

    На думку столичних чиновників, це допоможе вчасно розпочати опалювальний період у Києві, зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими, а також зменшить навантаження на споживачів.

    Рекомендовані авансові платежі за тепло – нова графа в платіжках «Київтеплоенерго» в липні. Передоплата дозволить знизити фінансове навантаження на клієнтів взимку.

    Аванс за опалення становить 10 грн за квадратний метр опалювальної площі.

    Платіжка з графою про авансовий платіж. Фото: РБК-Україна

    Платіжка з графою про авансовий платіж. Фото: РБК-Україна

    Зазначимо, що нічого інноваційного чиновники не вигадали. Адже така система була і раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік.

    Причини зміни тарифів у Києві:

    • на 15% зросла вартість природного газу для населення
    • на 79% - для категорій установи, релігійні організації та інші споживачі
    • на 10% підвищився тариф на послуги з розподілу природного газу
    • на 10% зросла вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ (з 854,1 до 937,74 грн / Гкал)
    • у тариф включені витрати на придбання та оснащення будівель лічильниками тепла і гарячої води в розмірі понад 233 млн грн
    • на 42% зросла вартість електроенергії

    Киянам нагадують: своєчасна оплата спожитого тепла дозволяє уникнути штрафних санкцій (інфляційна складова боргу та 3% річних нарахування до загальної суми боргу).

    Скріншот платіжки зі штрафом

    На сьогодні загальна заборгованість киян за послуги «Київтеплоенерго» становить 3,6 млрд грн (з них 2,06 млрд грн – за тепло).

    Реструктуризація боргу дозволяє заощадити до 30% на сплаті судових і виконавчих зборів. Зробити це кияни можуть, звернувшись до Центру комунального сервісу:

    • у месенджері Facebook або Skype ЦКС
    • залишити електронну заявку на сайті ЦКС в розділі: «Що робити, якщо ви стали боржником?»
    • записатися на прийом до найближчого відділення ЦКС
    • звернутися з листом на адресу СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» (вул. Жилянська, 83/53).
    Читайте також: Третя платіжка за газ: за що українцям доведеться платити

    Джерело: РБК-Україна

    Теги: опалювальний сезон комуналка ТЕЦ опалення кияни Київтеплоенерго столиця
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    Платити за опалення влітку. Кияни отримають оновлені квитанції