Платити за опалення влітку. Кияни отримають оновлені квитанції

Рекомендовані авансові платежі за тепло – нова графа в платіжках «Київтеплоенерго» у липні

Передоплата дозволить знизити фінансове навантаження на клієнтів взимку

Столиця вводить авансовий платіж за опалення. Це означає, що за бажанням певну оплату за тепло можна буде зробити в літній період.

На думку столичних чиновників, це допоможе вчасно розпочати опалювальний період у Києві, зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими, а також зменшить навантаження на споживачів.

Рекомендовані авансові платежі за тепло – нова графа в платіжках «Київтеплоенерго» в липні. Передоплата дозволить знизити фінансове навантаження на клієнтів взимку.

Аванс за опалення становить 10 грн за квадратний метр опалювальної площі.

Платіжка з графою про авансовий платіж. Фото: РБК-Україна

Зазначимо, що нічого інноваційного чиновники не вигадали. Адже така система була і раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік.

Причини зміни тарифів у Києві:

на 15% зросла вартість природного газу для населення

на 79% - для категорій установи, релігійні організації та інші споживачі

на 10% підвищився тариф на послуги з розподілу природного газу

на 10% зросла вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ (з 854,1 до 937,74 грн / Гкал)

у тариф включені витрати на придбання та оснащення будівель лічильниками тепла і гарячої води в розмірі понад 233 млн грн

на 42% зросла вартість електроенергії

Киянам нагадують: своєчасна оплата спожитого тепла дозволяє уникнути штрафних санкцій (інфляційна складова боргу та 3% річних нарахування до загальної суми боргу).

Скріншот платіжки зі штрафом

На сьогодні загальна заборгованість киян за послуги «Київтеплоенерго» становить 3,6 млрд грн (з них 2,06 млрд грн – за тепло).

Реструктуризація боргу дозволяє заощадити до 30% на сплаті судових і виконавчих зборів. Зробити це кияни можуть, звернувшись до Центру комунального сервісу:

у месенджері Facebook або Skype ЦКС

залишити електронну заявку на сайті ЦКС в розділі: «Що робити, якщо ви стали боржником?»

записатися на прийом до найближчого відділення ЦКС

звернутися з листом на адресу СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» (вул. Жилянська, 83/53).

Джерело: РБК-Україна