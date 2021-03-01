Столична міськадміністрація презентувала виставку, присвячену демонтованій рекламі

Фотовиставка буде присвячена успіхам боротьби з незаконною рекламою у місті

Лише за минулий рік у місті було прибрано 20 тисяч таких конструкцій

Сьогодні в Центрі Української Культури та Мистецтва почала працювати фотовиставка ««Розстріляний» Київ. Хроніка ХХІ сторіччя», на якій представлені фото найбільш одіозних із демонтованих у Києві незаконних рекламних конструкцій. Як повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, минулого року у столиці було прибрано 20 тисяч таких нелегальних рекламних площин.

«Протягом майже усього березня у столиці відбуватиметься фотовиставка найбільш показових наслідків рекламного свавілля. Усі ці недолугі вивіски та білборди були можливі лише до прийняття міських Правил розміщення рекламних засобів. Наразі вони є незаконними, а організатори вирішили наочно продемонструвати наслідки некерованої рекламної політики», – розповів Валентин Мондриївський.

За його словами, відвідувачів експозиції чекають 40 фотопланшетів, які, окрім іншого, демонструють приклади успішного досвіду боротьби з цією проблемою в Києві. Зокрема, тут представлені фото архітектурних пам’яток столиці, які постраждали внаслідок необдуманого розміщення реклами на їхніх фасадах.

Як повідомляється на сайті проєкту, виставка працюватиме до 21 березня включно.

Як повідомлялося раніше, протягом 2019 року було демонтовано 18 тис рекламних конструкцій.