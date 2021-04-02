Локдаун у Києві: столична влада розширює пільги та преференції для малого і середнього бізнесу

З 5 квітня до завершення дії суворих обмежень, власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс»

Столична влада розширює перелік пільг та преференцій для малого і середнього бізнесу Києва. Про це мер міста Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Ми розуміємо, що суворі обмеження боляче вдарять як по бізнесу, так і по економіці міста. Сьогодні ми отримуємо багато запитань, чи виплачуватиме столиця грошову допомогу підприємцям. Зазначу, що у вівторок парламент на позачерговому засіданні ухвалив закон, що передбачає матеріальну допомогу бізнесу з Держбюджету. Йдеться про виплати у 8 тисяч гривень застрахованим ФОПам чи працівникам таких малих підприємств. У документі також вказано, що такі працівники потенційно можуть розраховувати на виплати допомоги від місцевої влади. Порядок здійснення виплат повинен визначити Кабінет міністрів. Тому, Київ очікує від уряду затвердження такого документу. І після цього ми оголосимо про подальші кроки місцевої влади», – наголосив Кличко.

Він нагадав, що пільги та преференції для столичного бізнесу влада Києва запровадила ще рік тому. І ці пільги продовжують діяти і їх розширять.

«На найближчій сесії Київради я винесу на розгляд депутатів проект рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці», – заявив мер Києва.

Він повідомив, що мова, зокрема, йде про:

Зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні об'єктів благоустрою власниками закладів громадського харчування. Майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів та сезонних і літніх майданчиків. Така підтримка не тільки зменшить фінансове навантаження на бізнес, а й дозволить зберегти робочі місця.

Також в проекті рішення йдеться про збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва. Компенсацію відсотків не тільки за кредитами, що місто вже запровадило рік тому, а й за «кредитними лініями». А також - про розширення переліку суб’єктів малого та середнього бізнесу, які мають право на таку компенсацію. І про збільшення кількості банків-партнерів цієї програми.

Крім того, запропоновано зменшити плату за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50 %.

«Також для всіх киян хочу повідомити, що з 5 квітня до завершення дії суворих обмежень, власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс», – зазначив мер. – Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги – і для бізнесу, і для киян загалом – місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям. Всі виклики ми повинні подолати разом. Спільними зусиллями!», – підкреслив Віталій Кличко.

Він також подякував соціально відповідальному бізнесу та волонтерам, які, як і минулого року, під час карантину, допомагають місту і киянам. Це, наприклад, підтримка медичної сфери, надання соціальної допомоги сім’ям, які потрапили у складні життєві обставини.