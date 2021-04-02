Сovid-19 у Києві: 1 164 нових хворих

Від початку епідемії одужали 78 803 людини

Станом на ранок 2 квітня у Києві зафіксовано 1 164 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 14 випадків більше, ніж 1 квітня (1 150 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджений 164 605 випадків Сovid-19. Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 106 788 людей (571 за добу), померли 3 495 людей (46 за добу). У Київській області зафіксований 97 441 випадок Сovid-19 (1 156 нових випадків за добу).

Від початку епідемії одужали 78 803 людини (554 за добу), померли 1 669 людей (27 за добу).

Нагадаємо, Київ від 5 квітня запроваджує суворіші обмеження через зростання захворюваності та смертності від коронавірусу. У столиці закривають школи та садочки, транспорт працюватиме за спецперепустками, а містян мають відправити на дистанційну роботу або у відпустки.