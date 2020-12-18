Коронавірус, карантин, новорічні свята: Кличко розповів про столичні справи (відео)

Як проходитимуть новорічні свята в столичних навчальних закладах в умовах карантину

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах епідемії коронавірусу.

Так, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

про додаткове фінансування лікування хворих на Covid-19;

скільки столичних шкіл та садків зачинені на карантин;

як проходитимуть новорічні свята в столичних навчальних закладах.

За минулу добу, 17 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1658 людей. Це на 146 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 16 грудня було 1512 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 98330 випадків захворювання на Covid-19.

Нагадаємо, 17 грудня Віталій Кличко відзвітував про те, що було зроблено у столиці в 2020 році, та про плани на наступний рік.