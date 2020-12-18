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    Коронавірус, карантин, новорічні свята: Кличко розповів про столичні справи (відео)

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    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Коронавірус, карантин, новорічні свята: Кличко розповів про столичні справи (відео)
    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Як проходитимуть новорічні свята в столичних навчальних закладах в умовах карантину

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах епідемії коронавірусу.

    Так, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • про додаткове фінансування лікування хворих на Covid-19;
    • скільки столичних шкіл та садків зачинені на карантин;
    • як проходитимуть новорічні свята в столичних навчальних закладах.

    За минулу добу, 17 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1658 людей. Це на 146 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 16 грудня було 1512 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 98330 випадків захворювання на Covid-19.

    Нагадаємо, 17 грудня Віталій Кличко відзвітував про те, що було зроблено у столиці в 2020 році, та про плани на наступний рік.

    Теги: Віталій Кличко Київ школа новорічні свята карантин дитячий садок коронавірус
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