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    Коронавірус «косить» столичних медиків: кількість хворих зростає щодня

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    Переважна більшість медиків підхопили вірус, виконуючи професійні обов'язки - Коронавірус «косить» столичних медиків: кількість хворих зростає щодня
    Переважна більшість медиків підхопили вірус, виконуючи професійні обов'язки

    За час епідемії на коронавірус захворіли 948 столичних медичних працівників

    У столиці збільшується кількість хворих на коронавірус медиків. Усього за час пандемії на коронавірус захворіли 948 медичних працівників. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих серед медиків. Загалом за час пандемії на Covid-19 захворіли 948 медичних працівників. Переважна більшість із них підхопили вірус, виконуючи професійні обов'язки», - сказав мер.

    Він зауважив, що на сьогодні в стаціонарах лікуються 33 медики та одужали 772.

    «Збільшення кількості хворих серед медичного персоналу пояснюється і зростанням захворюваності у столиці, зокрема, збільшенням кількості госпіталізованих. Тому, коли нехтуєте правилами безпеки, думайте і про те, чи буде кому вас рятувати і лікувати!» - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      130951
    • Хворіють
      67577
    • Одужали
      60613
    • Померли
      2761

    Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 319 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 14477 випадків захворювання на Covid-19.

    На карантин закрили дві столичних школи та 4 дитячих садочки. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів. Також тимчасово закрили на карантин 

    Віталій Кличко лікар лікарня епідемія карантин коронавірус
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