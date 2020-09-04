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    Коронавірус на Київщині: кількість хворих із початку епідемії сягнула 6 тисяч

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    За минулу добу&nbsp;на Київщині госпіталізовано 14 хворих на коронавірус - Коронавірус на Київщині: кількість хворих із початку епідемії сягнула 6 тисяч
    За минулу добу на Київщині госпіталізовано 14 хворих на коронавірус

    Минулої доби на Київщині від коронавірусу померли семеро людей

    У Київській області офіційно підтверджено 6017 випадків захворювання на коронавірус від початку епідемії.

    За добу виявлено 86 нових хворих, у тому числі 4-х дітей віком від 7 міс. до 8 років.

    З них 14 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 72 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

    Одужало всього 3937 осіб. За минулу добу одужало 111 осіб, з них 10 дітей.

    Всього за період епідемії у Київській області померли 109 хворих з підтвердженим Covid-19. За добу надійшли повідомлення про 7 летальних випадків. Померло:

    • троє жінок: 89 років (с. Стайки Кагарлицького району), 57 років (смт Борова Фастівського району), 69 років (м. Вишневе Києво-Святошинського району)
    • четверо чоловіків: 58 років (смт Гребінки Васильківського району), 73 роки (м. Васильків), 53 роки (с. Сорокотяги Білоцерківського району), 76 років (м. Бориспіль).

    «Головне практичне завдання – це зупинити розповсюдження коронавірусу від конкретної людини чи в конкретній спільноті – родинній, будинковій, районній. Саме до цієї мети і йдемо. Виявляти спалах, наскільки це можливо, і вводити обмеження для розірвання ланцюжків розповсюдження вірусу», - зазначив в.о. директора департаменту охорони здоров‘я облдержадміністрації Олександр Світлий.

    статистика Київщина епідемія коронавірус
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