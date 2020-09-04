У Києві знову понад 300 нових хворих на коронавірус
Минулої доби від коронавірусу померли вісім киян
За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 319 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 14477 випадків захворювання на Covid-19.
За попередню добу у столиці було виявлено 280 хворих на коронавірус.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Від початку епідемії у Києві одужали 4616 людей (за добу 68), померли 230 осіб (за добу 8).
У Київській області зафіксовано 6017 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 86 осіб. За попередню добу збільшення складало 89 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3938 осіб (за добу 113), померли 109 людей (за добу 7).
Загалом в Україні підтверджено 130951 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 3 вересня зафіксовано 2723 хворих на коронавірус.
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Всього128228
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Хворіють65842
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Одужали59676
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Померли2710
Нагадаємо, станом на 3 вересня у Києві було підтверджено 14158 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 280 осіб.
У Київській області було зафіксовано 5931 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 89 осіб.