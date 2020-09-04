Київські школи починають закривати на карантин: свіжі дані від Кличка (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час карантину мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

Кличко розповів, скільки столичних шкіл перевели на дистанційне навчання через коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах епідемії коронавірусу.

Так, столичний голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки медиків хворіє на Covid-19;

які столичні школи перевели на дистанційне навчання через коронавірус;

чи продовжується будівництво Подільсько-Воскресенського мосту;

про модернізацію заводу «Енергія».

Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 319 осіб.Від початку епідемії у Києві підтверджено 14477 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 130951

Хворіють 67577

Одужали 60613

Померли 2761

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, у Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.