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    Київські школи починають закривати на карантин: свіжі дані від Кличка (відео)

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    Під час карантину мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Київські школи починають закривати на карантин: свіжі дані від Кличка (відео)
    Під час карантину мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Кличко розповів, скільки столичних шкіл перевели на дистанційне навчання через коронавірус

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах епідемії коронавірусу.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки медиків хворіє на Covid-19;
    • які столичні школи перевели на дистанційне навчання через коронавірус;
    • чи продовжується будівництво Подільсько-Воскресенського мосту;
    • про модернізацію заводу «Енергія».

    Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 319 осіб.Від початку епідемії у Києві підтверджено 14477 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      130951
    • Хворіють
      67577
    • Одужали
      60613
    • Померли
      2761

    Нагадаємо, у Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.

    Віталій Кличко Київ школа будівництво карантин кияни міст коронавірус
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