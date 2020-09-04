Київські школи починають закривати на карантин: свіжі дані від Кличка (відео)
Під час карантину мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
Кличко розповів, скільки столичних шкіл перевели на дистанційне навчання через коронавірус
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах епідемії коронавірусу.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки медиків хворіє на Covid-19;
- які столичні школи перевели на дистанційне навчання через коронавірус;
- чи продовжується будівництво Подільсько-Воскресенського мосту;
- про модернізацію заводу «Енергія».
Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 319 осіб.Від початку епідемії у Києві підтверджено 14477 випадків захворювання на Covid-19.
Коронавірус в Україні
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Всього130951
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Хворіють67577
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Одужали60613
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Померли2761
Нагадаємо, у Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.