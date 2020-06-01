МОЗ: Україна не розроблятиме власну вакцину від коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна відмовилася від розробки власної вакцини від Covid-19

У світі працюють над близько 70 розробками вакцин

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна відмовилася від розробки власної вакцини від Covid-19.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами головного санітарного лікаря, в Україні немає розробок вакцини від коронавірусу.

«Ми зверталися до Академії медичних наук, до Академії наук з питанням того, чи можна в Україні сподіватися на розробку вакцини. Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини», – сказав Ляшко.

Він зазначив, що у світі працюють над близько 70 розробками вакцин.

«І від моменту початку розробки до завершення може пройти в середньому 18 місяців. Ми розуміємо, що маємо п’ятий місяць циркуляції збудника в нашій популяції, тому вакцину очікувати варто, але не варто очікувати її ось-ось, дуже швидко. Хоча деякі розробки вакцини вже пішли на другу і третю стадії клінічних досліджень», – зазначив Ляшко.

До слова, імунолог назвав небезпеку поспішної вакцинації від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 23672

Хворіють 13426

Одужали 9538

Померли 708

Копіювати код для вставки

Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

Нагадаємо, також в Ізраїлі успішно протестували вакцину проти коронавірусу. Якщо дослідження пройде за планом, то вакцина проти коронавірусу буде готова через рік або навіть раніше.