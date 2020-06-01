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    МОЗ: Україна не розроблятиме власну вакцину від коронавірусу

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    Україна відмовилася від розробки власної вакцини від Covid-19 - МОЗ: Україна не розроблятиме власну вакцину від коронавірусу
    Україна відмовилася від розробки власної вакцини від Covid-19

    У світі працюють над близько 70 розробками вакцин

    Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна відмовилася від розробки власної вакцини від Covid-19.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    За словами головного санітарного лікаря, в Україні немає розробок вакцини від коронавірусу.

    «Ми зверталися до Академії медичних наук, до Академії наук з питанням того, чи можна в Україні сподіватися на розробку вакцини. Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини», – сказав Ляшко.

    Він зазначив, що у світі працюють над близько 70 розробками вакцин.

    «І від моменту початку розробки до завершення може пройти в середньому 18 місяців. Ми розуміємо, що маємо п’ятий місяць циркуляції збудника в нашій популяції, тому вакцину очікувати варто, але не варто очікувати її ось-ось, дуже швидко. Хоча деякі розробки вакцини вже пішли на другу і третю стадії клінічних досліджень», – зазначив Ляшко.

    До слова, імунолог назвав небезпеку поспішної вакцинації від коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      23672
    • Хворіють
      13426
    • Одужали
      9538
    • Померли
      708

    Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

    Нагадаємо, також в Ізраїлі успішно протестували вакцину проти коронавірусу. Якщо дослідження пройде за планом, то вакцина проти коронавірусу буде готова через рік або навіть раніше.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Україна вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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