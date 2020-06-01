Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 340 нових випадків коронавірусу
Усього виявлено 24 012 випадків коронавірусної хвороби
Станом на 9:00 1 червня в Україні зафіксовано 340 нових випадків коронавірусу, це на 128 випадків менше, ніж учора (468). Усього виявлено 24 012 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 725 у дітей, 4 621 – у медиків.
Одужали - 152, померли – 10 (вчора 12).
За добу госпіталізовані 97 осіб.
Загалом одужали 9 690 осіб, летальних випадків – 718.
За попередню добу було здійснено 8 015 тестувань, з них – 6 622 дослідження методом ПЛР, а також 1 393 ІФА-тестувань.
Найбільше людей захворіли за добу у Києві – 58, Рівненській області – 57, на Львівщині – 31.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
-
Всього23672
-
Хворіють13426
-
Одужали9538
-
Померли708
Нагадаємо, за позаминулу добу в Україні захворіли 468 осіб, з них 12 дітей та 67 медпрацівників. Загалом було афіксовано 23 672 випадки Covid-19.
Як повідомлялось, станом на ранок понеділка, 1 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 371 995 осіб. У свою чергу, одужали 2 641 142. Всього у світі 6 165 181 особа інфікована.