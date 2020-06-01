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    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 340 нових випадків коронавірусу

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    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 340 нових випадків коронавірусу

    Усього виявлено 24 012 випадків коронавірусної хвороби

    Станом на 9:00 1 червня в Україні зафіксовано 340 нових випадків коронавірусу, це на 128 випадків менше, ніж учора (468). Усього виявлено 24 012 випадки коронавірусної хвороби,  з них – 1 725 у дітей, 4 621 – у медиків.

    З 340 людей, що захворіли за останню добу, 13 дітей – (вчора 12), медиків – 79 (вчора 67).

    Одужали - 152, померли – 10 (вчора 12).

    За добу госпіталізовані 97 осіб.

    Загалом одужали 9 690 осіб, летальних випадків – 718.

    За попередню добу було здійснено 8 015 тестувань, з них – 6 622 дослідження методом ПЛР, а також 1 393 ІФА-тестувань.

    Найбільше людей захворіли за добу у Києві – 58, Рівненській області – 57, на Львівщині – 31.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      23672
    • Хворіють
      13426
    • Одужали
      9538
    • Померли
      708

    Нагадаємо, за позаминулу добу в Україні захворіли 468 осіб, з них 12 дітей та 67 медпрацівників. Загалом було афіксовано 23 672 випадки Covid-19.

    Як повідомлялось, станом на ранок понеділка, 1 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 371 995 осіб. У свою чергу, одужали 2 641 142. Всього у світі 6 165 181 особа інфікована.

    Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби коронавірус
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