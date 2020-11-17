  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірусна гуманітарка: Емірати передали Києву 5 тис. експрес-тестів

    • Розсилка
    Експрес-тести на коронавірус передала&nbsp;дружина посла Об&rsquo;єднаних Арабських Еміратів Шейха Аль-Каабі&nbsp; - Коронавірусна гуманітарка: Емірати передали Києву 5 тис. експрес-тестів
    Експрес-тести на коронавірус передала дружина посла Об’єднаних Арабських Еміратів Шейха Аль-Каабі 
    Фото: КМДА

    Експрес-тести будуть направлені в інтернатні заклади столиці

    Дружина посла Об’єднаних Арабських Еміратів Шейха Аль-Каабі передала Києву 5 тисяч експрес-тестів на Covid-19. Ці тести отримають столичні дитячі будинки-інтернати та пансіонати, де проживають літні люди. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

    «На жаль, пандемія так і не відступила. Весною, коли тривала фаза жорсткого карантину, спалах коронавірусу було виявлено в Дарницькому будинку-інтернаті. На щастя, все минулося добре, але щоб не допустити таких спалахів у подальшому, нам потрібно швидко і оперативно виявляти хворобу та реагувати на випадки зараження. Ці експрес-тести буде направлено до Святошинського та Дарницького будинків-інтернатів, а також Київського геріатричного пансіонату і Київського пансіонатів ветеранів праці. Таким чином ми зможемо контролювати спалахи хвороби у людей, які знаходяться в так званій зоні ризику та не допускати подальшого розповсюдження. Я дуже вдячна посольству Об’єднаних Арабських Еміратів за цю допомогу», – зазначила Хонда.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Коронавірусна гуманітарка: Емірати передали Києву 5 тис. експрес-тестів
    Коронавірусна гуманітарка: Емірати передали Києву 5 тис. експрес-тестів
    Коронавірусна гуманітарка: Емірати передали Києву 5 тис. експрес-тестів
    Коронавірусна гуманітарка: Емірати передали Києву 5 тис. експрес-тестів
    Коронавірусна гуманітарка: Емірати передали Києву 5 тис. експрес-тестів
    Коронавірусна гуманітарка: Емірати передали Києву 5 тис. експрес-тестів

    На сьогодні в чотирьох наведених інтернатних закладах Києва перебуває 724 підопічних. У дитячих будинках інтернатах – 239 дітей із інвалідністю віком від 7 до 35 років різних нозологій. У геріатричних закладах – 485 людей пенсійного віку.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      557657
    • Хворіють
      296818
    • Одужали
      250983
    • Померли
      9856

    Як повідомлялося, за минулу добу, 16 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1143 людей. Це на 264 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 15 листопада було 879 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 52642 випадки захворювання на Covid-19.

    Теги: Київ посольство КМДА ОАЕ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies