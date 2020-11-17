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    Кличко оприлюднив свіжі дані про хворих на коронавірус у Києві (карта)

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    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві - Кличко оприлюднив свіжі дані про хворих на коронавірус у Києві (карта)
    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві
    Джерело: пресслужба мера Києва

    За добу коронавірус виявлено у 45 медиків

    За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів із коронавірусом, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу ще 1143 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Усього коронавірус забрав життя 990 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 52642», – повідомив він. 

    Захворіли: 

    • 636 жінок віком від 18 до 88 років,
    • 422 чоловіки віком від 18 до 85 рокiв,
    • 43 дівчинки від п'яти місяців до 17 років,
    • 42 хлопчики від 21 дня до 17 років. 

    Захворіли, зокрема, 45 медиків.

    Одужали за минулу добу 359 людей. Усього коронавірус подолали 19126 мешканців Києва.

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 164, в Деснянському – 155 та 139 випадків у Дніпровському районі.

    «Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!» - наголосив Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      557657
    • Хворіють
      296818
    • Одужали
      250983
    • Померли
      9856

    Як повідомлялося, за минулу добу, 16 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1143 людей. Це на 264 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 15 листопада було 879 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 52642 випадки захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
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