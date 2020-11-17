Кличко оприлюднив свіжі дані про хворих на коронавірус у Києві (карта)

За добу коронавірус виявлено у 45 медиків

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів із коронавірусом, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу ще 1143 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Усього коронавірус забрав життя 990 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 52642», – повідомив він.

Захворіли:

636 жінок віком від 18 до 88 років,

422 чоловіки віком від 18 до 85 рокiв,

43 дівчинки від п'яти місяців до 17 років,

42 хлопчики від 21 дня до 17 років.

Захворіли, зокрема, 45 медиків.

Одужали за минулу добу 359 людей. Усього коронавірус подолали 19126 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 164, в Деснянському – 155 та 139 випадків у Дніпровському районі.

«Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 557657

Хворіють 296818

Одужали 250983

Померли 9856

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Як повідомлялося, за минулу добу, 16 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1143 людей. Це на 264 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 15 листопада було 879 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 52642 випадки захворювання на Covid-19.