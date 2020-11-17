Кличко оприлюднив свіжі дані про хворих на коронавірус у Києві (карта)
За добу коронавірус виявлено у 45 медиків
За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів із коронавірусом, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу ще 1143 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Усього коронавірус забрав життя 990 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 52642», – повідомив він.
Захворіли:
- 636 жінок віком від 18 до 88 років,
- 422 чоловіки віком від 18 до 85 рокiв,
- 43 дівчинки від п'яти місяців до 17 років,
- 42 хлопчики від 21 дня до 17 років.
Захворіли, зокрема, 45 медиків.
Одужали за минулу добу 359 людей. Усього коронавірус подолали 19126 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 164, в Деснянському – 155 та 139 випадків у Дніпровському районі.
«Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.
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Всього557657
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Хворіють296818
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Одужали250983
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Померли9856
Як повідомлялося, за минулу добу, 16 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1143 людей. Це на 264 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 15 листопада було 879 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 52642 випадки захворювання на Covid-19.