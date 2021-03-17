Коштом ЄБРР на Київщині будується новий мʼясопереробний завод (фото)

Нове виробництво буде автоматизованим та високотехнологічним Фото: niva-group.com

Сировина для виробництва продуктів перероблятиметься «з коліс»

М’ясо-кісткове борошно та жир збирається виробляти на своєму новому заводі на Київщині група компаній «Нива Переяславщини». Проєкт фінансується за рахунок коштів ЄБРР та IFC, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що борошно як високопротеїнова сировина використовується у виробництві кормів для домашніх тварин, а жир – у косметичній та біодизельній промисловості.

Нове виробництво, підкреслили у компанії, буде автоматизованим, високотехнологічним і лояльним до довкілля. Так, наразі триває будівництво очисних споруд.

Ввже зараз ведуться роботи із будівництва очисних споруд. Фото: niva-group.com

«Його особливість у тому, що сировина для виробництва продуктів рендерингу не зберігатиметься, а перероблятиметься з коліс: із м’ясокомбінату до рендерингу вона потрапить упродовж 15-30 хвилин», – зазначив директор групи компаній «Нива Переяславщини» Віталій Шакель.

За його словами, потужність перероблення цілком покриватиме потреби заводу.

Як повідомлялося раніше, у Києві правоохоронці виявили виявили підпільний м’ясопереробний цех де працювали нелегальні мігранти.