Компанія Enapter буде виробляти 100 тис електролізерів на рік нова енергія



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Електролізер Enapter виробляє на добу кілограм водню Фото: elektrovesti.net

Будівництво нового заводу буде завершено в 2022 році

Німецька компанія Enapter, розробник і виробник електролізерів, оголосила про вибір федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія для організації першого масового виробництва своєї продукції - понад 100 тис модулів на рік, - повідомляють Elektrovesti.

Один модуль Enapter споживає 2,4 кВт і здатний виробляти трохи більше кілограма водню на добу.

Нове підприємство Enapter буде працювати на електроенергії, що виробляється місцевими сонячними і вітряними електростанціями, а також з біомаси. Завод також буде оснащений власними сонячними батареями і системами зберігання водню.

Будівництво на земельній ділянці площею 7,6 га, що знаходиться в 30 км від міста Мюнстер, планується почати на початку 2021 року. Очікується, що підприємство буде введено в експлуатацію в 2022 році.