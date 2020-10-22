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    Компанія Enapter буде виробляти 100 тис електролізерів на рік

    нова енергія
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    <p>Електролізер Enapter виробляє на добу кілограм водню</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Компанія Enapter буде виробляти 100 тис електролізерів на рік

    Електролізер Enapter виробляє на добу кілограм водню

     

    Фото: elektrovesti.net

    Будівництво нового заводу буде завершено в 2022 році

    Німецька компанія Enapter, розробник і виробник електролізерів, оголосила про вибір федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія для організації першого масового виробництва своєї продукції - понад 100 тис модулів на рік, - повідомляють Elektrovesti

    Один модуль Enapter споживає 2,4 кВт і здатний виробляти трохи більше кілограма водню на добу. 

    Нове підприємство Enapter буде працювати на електроенергії, що виробляється місцевими сонячними і вітряними електростанціями, а також з біомаси. Завод також буде оснащений власними сонячними батареями і системами зберігання водню. 

    Будівництво на земельній ділянці площею 7,6 га, що знаходиться в 30 км від міста Мюнстер, планується почати на початку 2021 року. Очікується, що підприємство буде введено в експлуатацію в 2022 році.

    будівництво завод водень
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