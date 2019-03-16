Крищенко повідомив, що акція «Нацкорпусу» в Києві відбулася спокійно



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За підрахунками правоохоронців, участь у заході взяли близько 5000 осіб

Заходи у Києві пройшли спокійно, без порушень. Поліцейські та військовослужбовці належним чином забезпечили порядок і безпеку учасників акції.

На цьому наголосив під час брифінгу сьогодні, 16 березня, начальник ГУ Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Заходи пройшли спокійно, порушень не зафіксовано. О 12-й годині вони розпочалися на Майдані Незалежності, потім колона вирушила до Адміністрації Президента, де відбувся мітинг. Все спокійно, ми контактували з організаторами, працювала поліція діалогу. Я вдячний і організаторам, учасникам акції за те, що не було провокацій. Поліція теж виконувала свої обов’язки спокійно і впевнено», - зауважив Крищенко.

За підрахунками правоохоронців, участь у заході взяли близько 5000 осіб, на охорону правопорядку заступило близько 3000 правоохоронців (посилання на ОГП).

Як відомо, активісти «Національного корпусу» в суботу, 16 березня, зібралися у Києві на масштабну акцію на Майдані Незалежності в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.

Поліція перекрила ряд вулиць поблизу Адміністрації президента.

16 березня на охорону правопорядку під час акцій у Києві заступило 3000 правоохоронців. У поліції повідомили, що у центрі Києва, відповідно до поданої заявки, запланована участь в акції близько 10 000 осіб.

Нагадаємо, 9 березня під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.