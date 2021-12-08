У роботі столичного транспорту стався збій через негоду: введено оперативне положення

Рух громадського транспорту в Києві відбувається без дотримання розкладу

Зледеніння електропроводів призвело до збою в роботі столичного транспорту

У Києві через складні погодні умови на маршрутах електротранспорту введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу). Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

Також повідомляється, що наразі через погіршення погодних умов затримується рух тролейбусів № 3, 11, 12, 32, 43 на вул. Липківського – Островського, Голосіївський пр-т – станція метро «Виставковий центр», вул. Полярна – Майорова.

Крім того, з технічних причин затримується рух трамваїв № 3 на станції «Ромена Роллана». На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Як відомо, сьогодні в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Наразі в Києві йде крижаний дощ, утворюючи ожеледь. Кіркою льоду покриваються тротуари, дерева та всі поверхні. Деякі дерева не витримують обледеніння. У центрі Києва впали декілька дерев.

Вранці 8 грудня на дорогах столиці утворилися серйозні затори. Зупинився рух тролейбусів на мосту Патона.

На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». У місцях можливих підтоплень чергує техніка і бригади гідрослужб.

Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.

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