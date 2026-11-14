Куди сходити у Києві 16-22 листопада 2026 року: прем'єра вистави, концерти та виставки

«Дикий театр» презентує прем'єру документально-художньої вистави «Делікатний режим», присвяченої темі тілесності та інтимної близькості

Цього тижня в Києві відбудеться чимало яскравих культурних подій. Зокрема, у столиці заплановано сольний концерт Віталія Козловського з грецькою вечіркою, вечір пісень легендарного композитора Ігоря Поклада, життєва комедія «Бери од жизні всьо», відверта прем’єра «Делікатний режим» від «Дикого театру» та виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень».

«Главком» зібрав найцікавіші події Києва, які варто відвідати 16-22 листопада.

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Концерти

Концерт Віталія Козловського та Greek karaoke night

У суботу, 21 листопада, в заміському комплексі Osocor Residence відбудеться сольний концерт Віталія Козловського. Організатори обіцяють поєднати живий виступ артиста з атмосферою сонячної Греції у панорамному залі Osocor Panorama Hall.

У програмі прозвучать відомі хіти співака, серед яких «Пінаколада», «Шекспір», «Мала танцюй», «Небо плаче» та «Моє море». Після завершення концерту вечір продовжиться у форматі тематичної вечірки Greek karaoke night – із великим караоке, середземноморськими танцями та грецькою традицією бити тарілки на щастя.

Коли: 21 листопада, 19:00.

Місце проведення: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).

Концерт Капели ім. Л. Ревуцького «Співаємо разом. Найкраще!»

У неділю, 22 листопада, Чоловіча хорова капела України імені Л. Ревуцького запрошує киян та гостей столиці на інтерактивний концерт української пісні.

У програмі зібрані улюблені композиції кількох поколінь – пісні родинних свят, дитинства та теплих спогадів. Особливість вечора в тому, що глядачі стануть повноцінними учасниками дійства й зможуть співати разом із колективом.

Коли: 22 листопада, 15:00.

Місце проведення: Київський будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45А).

Виставки

Благодійна виставка «І наснилось мені»

У Молодому театрі відкрилася благодійна виставка сучасного українського мистецтва «І наснилось мені», реалізована спільно з Батальйоном безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади.

Експозиція об’єднує роботи 24 українських художників та художниць, присвячені темам дому, виснаження, втрати, любові й надії. Усі представлені твори можна буде придбати, а 100% виручених коштів спрямують на модернізацію та вдосконалення безпілотних систем для 3-ї ОШБр. Загальна мета збору – 1 млн грн.

Коли: з 13 листопада.

Місце проведення: фойє камерної сцени Молодого театру (вул. Прорізна, 17).

Виставка Віктора Григорова «Життя»

У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася масштабна ретроспектива українського художника-нонконформіста Віктора Григорова. Експозиція досліджує, як в одному митці уживалися автор монументальних робіт (мозаїк, вітражів, рельєфів) та творець вишуканих полон у жанрі ню.

На виставці представлені рідкісні ранні твори майстра, ескізи до відомих проєктів та чуттєві фемінні образи кінця 1990-х – початку 2000-х років.

Коли: листопад-грудень.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень»

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна. Автор переосмислює класичні біблійні та міфологічні сюжети через призму сучасності й українського досвіду війни, де звичні символи набувають нового значення.

Роботи Євгенія Щукіна вирізняються особливою пластикою тіл, рельєфними мазками й глибиною емоцій – від ніжності до тривоги та пам'яті про втрати.

Коли: жовтень – листопад, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Прихисток уяви»

Виставка присвячена ролі мистецтва та уяви в емоційному розвитку дитини. В основі проєкту ідея, що уява допомагає дитині пізнавати світ, осмислювати власний досвід і проживати емоції, а гра й творчість дозволяють виразити те, для чого ще складно знайти слова.

В експозиції представлені живопис, графіка, колажі, мозаїка, кераміка, скульптура та фотографія українських художників різних поколінь, серед яких Марія Примаченко, Олександр Гнилицький, Юрій Соломко, Валерія Трубіна, Ілля Чічкан, Олексій Сай, Роман Мінін. Хоча ці твори створені переважно для дорослого глядача, їх об'єднують свобода художнього мислення й гра з образами, які споріднюють їх зі світом дитячої уяви.

Проєкт реалізований разом із мережею просторів психосоціальної підтримки дітей, які постраждали від війни, «Твій». Тому особливе місце в експозиці посідає творчість дітей, які відвідують ці простори. Поруч з малюнками, браслетами, аудіо- та відеоматеріалами – дитячі стільці та іграшки, а також історії психологів.

Коли: з 11 листопада по 13 грудня 2026 року.

Де: Київська картинна галерея, вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Спільна сцена»

У Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України стартувала масштабна виставка «Спільна сцена», яка презентує роботи видатних сценографів XX століття. Виставка присвячена культурному взаємопроникненню та спільній оптиці української й єврейської традицій у візуальному вимірі театру. Серед експонатів представлено:

ескізи Матвія Драка для Театру Франка (1920–1940);

ескізи костюмів Михайла Глейзера до знакових вистав «Енеїда» (1986) та «Тев'є-Тевель» (1989);

роботи Нісона Шифріна для театру «Березіль» Леся Курбаса;

твори Михайла Френкеля, Віктора Гукайла та кубіста Марка Епштейна (Культур-Ліга);

вертеп Ірини Уварової з вистави Київського міського театру ляльок «Все буде гаразд» (1994).

Коли: працює з 4 листопада.

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9.

Виставка «Боротися < Піклуватися < Грати < Поєднувати»

У листопаді в Музеї Ханенків можна відвідати виставку «Боротися < Піклуватися < Грати < Поєднувати». Проєкт пропонує подивитися на мистецтво як на простір взаємодії, турботи та спільної дії. Сама назва задає послідовність різних способів взаємодії зі світом – від спротиву й піклування до гри та пошуку зв’язків. Експозиція досліджує чотири життєві стратегії під час війни через роботи з вовни, конопель і природних барвників.

Коли: до 29 листопада.

Місце проведення: Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, вулиця Терещенківська, 15-17.

Музичні та літературні вечори

Вечір пісень Ігоря Поклада «Мелодія, що назавжди з нами»

У вівторок, 17 листопада, на Камерній сцені Національної оперети України відбудеться концерт-присвята видатному українському композитору, Герою України Ігорю Покладу – автору понад 150 пісень, музичних вистав та саундтреків до більш ніж 40 стрічок і мультфільмів.

У камерній атмосфері Артцентру імені Івана Козловського прозвучать легендарні мелодії майстра, які давно стали золотою класикою української естради. Режисерка програми – Олександра Шевельова.

Коли: 17 листопада 2026 року, початок о 18:00.

Місце проведення: Мистецько-концертний центр ім. Івана Козловського (вул. Хрещатик, 50Б).

Симфо-арома-шоу «Оркестр під зорями «Парфумер»

Київський планетарій у межах мистецького проєкту ARTSpace та симфонічний оркестр Eclectic Sound Orchestra представлять релакс-концерт «Парфумер».

Програма поєднує живу музику відомого італійського композитора Габріеле Денаро, повнокупольні відеопроєкції формату 360°, спеціальні гіпоалергенні арома-інсталяції та тексти аутогенного тренінгу, розроблені психологами для глибокого емоційного відпочинку.

Коли: 21 листопада, початок о 19:30 (вхід відкрито з 19:00).

Місце проведення: Київський планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Концерт класичної музики «Вівальді та Моцарт»

Ансамбль класичної музики «Фрески» запрошує поціновувачів бароко та віденського класицизму на концерт творів Антоніо Вівальді й Вольфганга Амадея Моцарта в акустичній залі старовинної лютеранської кірхи в центрі Києва.

У програмі вечора – знакові композиції, що передають красу природних стихій та глибину людських почуттів. Зокрема, прозвучать концерти Вівальді «Осінь» (із циклу «Пори року»), «Полювання» та «Буря на морі», а також всесвітньо відомі твори Моцарта: Lacrimosa з «Реквієму», Alleluja з мотету Exsultate, jubilate та Арія Цариці ночі з опери «Чарівна флейта».

Коли: 21 листопада, 18:30.

Місце проведення: Кірха Святої Катерини (вул. Лютеранська, 22.

Театри

Балет «Віденський вальс» у Національній опері України

У четвер, 19 листопада, Національна опера України імені Т. Г. Шевченка запрошує на балет «Віденський вальс», створений на музику Йоганна Штрауса-батька та його синів. Лібрето й хореографію вистави розробила Аніко Рехвіашвілі, а музичну композицію впорядкував Олексій Баклан.

У центрі сюжету – історія кохання молодого композитора Франца та його нареченої Аннель, чиє щастя опиняється під загрозою після появи відомої віденської балерини Карли. Зачарований блиском богемної прими, Франц захоплюється нею, але згодом усвідомлює її байдужість та намагається повернути щирі почуття Аннель.

Коли: 19 листопада,18:00.

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка (вул. Володимирська, 50).

Прем'єра вистави «Делікатний режим»

«Дикий театр» презентує прем'єру документально-художньої вистави «Делікатний режим», присвяченої темі тілесності, інтимної близькості та тому, як повномасштабна війна змінила нашу чуттєвість.

В основу п’єси, яку впорядкувала драматургиня Тала Березова, лягли 77 реальних відвертих історій глядачів театру, а також інтерв’ю ветеранів війни про реабілітацію після поранень і відновлення близькості з партнерами. За сюжетом постановки режисера Юри Катинського, звичайна пральня одного вечора перетворюється на простір щирості, де герої діляться потаємними фантазіями, вчаться приймати власні бажання й говорять про те, що зазвичай замовчують.

У виставі 13 персонажів, яких виконують лише 7 акторів.

У двох складах задіяні: Маргарита Гура, Христина Ігнат, Софія Бровко, Ксенія Данилова, Павло Логвін, Катерина Алексєєва, Дмитро Лях, Мірошниченко Руслан, Михайло Дзюба, Арсеній Маланушенко.

Вікові обмеження: 18+.

Коли: 19 та 20 листопада о 18:30.

Місце проведення: Сцена 6 (вул. Васильківська, 1 Довженко-центр, 6й поверх м. Голосіївська).

Життєва комедія «Бери од жизні всьо»

Київський академічний театр «Золоті ворота» покаже життєву комедію «Бери од жизні всьо» за текстами Татусі Бо та Руслана Горового в постановці режисерки Тані Губрій.

Вистава сповнена іронії, побутових спостережень, суржику та провокаційних тем про людей, які «вже все знають і бачили» та з радістю готові повчати інших, як правильно жити тут і зараз. У ролях – Віталіна Біблів, Богдан Буйлук, Інна Скорина-Калаба, Роман Муленко, Христина Люба, Андрій Поліщук, Артем Пльондер, Дар’я Пльондер та Антон Соловей.

Коли: 21 листопада, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті ворота» (вул. Шовковична, 7А).

Вистава «Brecht.Cabarett» («Брехт.Кабаре»)

У неділю, 22 листопада, Київський академічний театр «Золоті ворота» покаже постановку «Brecht.Cabarett» («Брехт.Кабаре») за мотивами п’єси Бертольда Брехта «Барабани вночі». Виставу створено у копродукції з Харківським державним академічним театром ляльок імені В. А. Афанасьєва.

Режисерка Оксана Дмітрієва визначила жанр постановки як «пісні про погані часи». У центрі сюжету – солдат, який повертається з війни у місто, що продовжує жити звичним життям серед вогнів вітрин, кав’ярень і кабаре, намагаючись заглушити тривогу сміхом та музикою. Текст п’єси адаптував драматург Андрій Бондаренко, а пісні на вірші Брехта звучать у перекладі Сергія Жадана. У ролях – Віталіна Біблів, Богдан Буйлук, Ян Корнєв, Роман Кучерявенко, Христя Люба, Вікторія Міщенко, Лілія Осєйчук, Андрій Поліщук та Антон Соловей.

Вікові обмеження: 16+.

Коли: 22 листопада, 17:00.

Місце проведення: Театр «Золоті ворота» (вул. Шовковична, 7А).