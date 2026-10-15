У Печерському районі столиці уламки дрона пошкодили п’ятиповерхівку, є постраждалі (фото)

Вирва на місці вибуху у Печерському районі столиці 15 жовтня 2026 року

Зранку 15 жовтня, під час чергової повітряної атаки РФ уламки ворожого БпЛА впали у Печерському районі. Пошкоджено фасад та вікна житлового будинку, у дворі загорівся автомобіль. Попередньо відомо про п'ятьох постраждалих, двох з них медики госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка.

Пошкоджені автівки на місці вибуху фото: ДСНС Києва/Facebook

Як повідомив Кличко, у Печерському районі БпЛА впав на відкритій території біля п'ятиповерхового житлового будинку.

«Пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку. А також фасади двох триповерхових житлових будинків поруч. Палає автівка в дворі. Екстрені служби на місці», – повідомив мер.

фото: ДСНС Києва/Facebook

Медики госпіталізували двох поранених внаслідок дронової атаки фото: ДСНС Києва/Facebook

У КМВА інформують про п'ятьох постраждалих у Печерському районі. За даними військової адміністрації, також пошкоджено частину покрівлі двох триповерхових житлових будинків.

фото: ДСНС Києва

Станом на 10:48 Кличко також повідомив про п'ятьох постраждалих , двох поранених медики госпіталізували.

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За даними ГУ ДСНС Києва, у дворі п’ятиповерхового житлового будинку на відкритій території через ворожу атаку загорівся легковий автомобіль. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Крім того, пошкоджені ще дві автівки, фасад, вікна та покрівля п’ятиповерхівки, а також два триповерхові житлові будинки.