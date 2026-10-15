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У Печерському районі столиці уламки дрона пошкодили п’ятиповерхівку, є постраждалі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Печерському районі столиці уламки дрона пошкодили п’ятиповерхівку, є постраждалі (фото)
Вирва на місці вибуху у Печерському районі столиці 15 жовтня 2026 року
фото: ДСНС Києва/Facebook

Зранку 15 жовтня, під час чергової повітряної атаки РФ уламки ворожого БпЛА впали у Печерському районі. Пошкоджено фасад та вікна житлового будинку, у дворі загорівся автомобіль. Попередньо відомо про п'ятьох постраждалих, двох з них медики госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка.

Пошкоджені автівки на місці вибуху
Пошкоджені автівки на місці вибуху
фото: ДСНС Києва/Facebook

Як повідомив Кличко, у Печерському районі БпЛА впав на відкритій території біля п'ятиповерхового житлового будинку. 

«Пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку. А також фасади двох триповерхових житлових будинків поруч. Палає автівка в дворі. Екстрені служби на місці», – повідомив мер.

У Печерському районі столиці уламки дрона пошкодили п’ятиповерхівку, є постраждалі (фото) фото 1
фото: ДСНС Києва/Facebook
Медики госпіталізували двох поранених внаслідок дронової атаки
Медики госпіталізували двох поранених внаслідок дронової атаки
фото: ДСНС Києва/Facebook

У КМВА інформують про п'ятьох постраждалих у Печерському районі. За даними військової адміністрації, також пошкоджено частину покрівлі двох триповерхових житлових будинків.

У Печерському районі столиці уламки дрона пошкодили п’ятиповерхівку, є постраждалі (фото) фото 2
фото: ДСНС Києва

Станом на 10:48 Кличко також повідомив про п'ятьох постраждалих , двох поранених медики госпіталізували.

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Російські терористи серед білого дня атакували Київ
фото: Ян Доброносов

За даними ГУ ДСНС Києва, у дворі п’ятиповерхового житлового будинку на відкритій території через ворожу атаку загорівся легковий автомобіль. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Крім того, пошкоджені ще дві автівки, фасад, вікна та покрівля п’ятиповерхівки, а також два триповерхові житлові будинки.

Теги: Київ обстріл дрон

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