Цього тижня в український кінопрокат виходять сім фільмів. У фантастичному бойовику «Голодні ігри: Світанок перед Жнивами» 48 підлітків опиняться на смертельній арені, де перемогти зможе лише один. Біографічна драма «Я – Роккі» розповість, як голлівудський актор Сильвестр Сталлоне відмовився від величезного гонорару, щоб самому зіграти головну роль у власному фільмі.

Водночас індійська «Рамаяна» перенесе глядачів у світ стародавніх богів і демонів, а українська комедія «S Миколай та загублений лист» розповість про бізнесмена, який утратив віру в дива.

«Главком» розповідає про ці та інші кінопрем'єри19 листопада 2026 року.

Голодні ігри: Світанок перед Жнивами

Країна: США

США Режисер: Френсіс Лоуренс

Френсіс Лоуренс Актори: Джозеф Зада, Вітні Пік, Маккенна Грейс, Джессі Племонс, Елль Фаннінґ, Рейф Файнс, Майя Гоук, Ґленн Клоуз, Кіран Калкін

«Голодні ігри: Світанок перед Жнивами» – фантастичний бойовик режисера Френсіса Лоуренса, який зняв чотири попередні фільми популярної антиутопічної франшизи. Стрічка стала екранізацією однойменного роману Сюзанни Коллінз, опублікованого у 2025-му. Події розгортаються за 24 роки до історії Катніс, у тоталітарній державі Панем. У центрі сюжету – 16-річний Геймітч Абернеті (його зіграв актор Джозеф Зада), який живе в бідному Окрузі 12 разом із родиною та мріє про спокійне майбутнє зі своєю коханою Ленор Дав Берд (в неї перевтілилась акторка Вітні Пік). Однак життя хлопця змінюється в день проведення Жнив – щорічної церемонії, під час якої влада обирає дітей для участі у смертельному телевізійному змаганні. Цього разу Капітолій готує особливі, ювілейні 50-ті Голодні ігри, відомі як Друга Почверть Приборкання. За новими правилами кожен із 12 округів повинен відправити на арену вдвічі більше учасників, ніж зазвичай. Замість 24 підлітків за виживання боротимуться 48, а переможцем зможе стати лише один.

«Світанок перед Жнивами» став шостим фільмом франшизи та другою історією-приквелом після «Балади про співочих пташок і змій» (2023). Сценарій написали Біллі Рей і Майкл Лесслі, а продюсерами знову виступили Ніна Джейкобсон і Бред Сімпсон. Особливу увагу творці приділили підбору актора на роль молодого Геймітча. На кастинг подали заявки тисячі претендентів, однак роль отримав 19-річний на той момент Джозеф Зада. За словами Френсіса Лоуренса, найважливішим завданням було знайти виконавця, який переконливо показав би, як життєрадісний підліток поступово перетворюється на цинічного чоловіка, знайомого глядачам за попередніми фільмами.

Значну частину акторського складу становлять зірки, які перевтілилися в молоді версії відомих персонажів. Рейф Файнс зіграв президента Коріолана Сноу, Елль Фаннінґ – Еффі Трінкет, Джессі Племонс – Плутарха Гевенсбі, а Кіран Калкін – телеведучого Цезаря Флікермана. Акторка Майя Гоук виконала роль Вайрес, наставниці учасників Округу 12. А Ґленн Клоуз зіграла Друсіллу Сікл, представницю Капітолія, відповідальну за проведення Жнив. Окремим сюрпризом для шанувальників стало підтверджене повернення оскароносної акторки Дженніфер Лоуренс і актора Джоша Гатчерсона до ролей Катніс Евердін та Піти Мелларка. Вони з'являться в епілозі стрічки, який пов'язує історію молодого Геймітча з подіями оригінальної кіносерії.

Зйомки тривали близько п'яти місяців і проходили в Іспанії та Німеччині. Бюджет фільму склав $200 млн, що робить «Світанок перед Жнивами» найдорожчою стрічкою франшизи за заявленими виробничими витратами. Для порівняння, попередній приквел «Балада про співочих пташок і змій» обійшовся студіям у $100 млн та зібрав у світовому прокаті понад $347 млн. Сумарно п'ять попередніх фільмів франшизи «Голодні ігри» зібрали у світовому прокаті понад $3,3 млрд. Найкасовішою частиною залишається «У вогні» (2013 рік), яка заробила майже $865 млн.

Я – Роккі

Країна: США

США Режисер: Пітер Фарреллі

Пітер Фарреллі Актори: Ентоні Іпполто, Анна Софія Робб, Метт Діллон, Пі Джей Бірн, Тобі Кеббелл, Стефан Джеймс, Трейсі Леттс, Джей Дюпласс, Кікі Сето

«Я – Роккі» – біографічна драма режисера Пітера Фарреллі, відомого за комедіями «Тупий та ще тупіший», «Усі без тями від Мері» та оскароносною «Зеленою книгою». Стрічка розповідає реальну історію створення культового фільму «Роккі» (1976 рік), який перетворив маловідомого актора Сильвестра Сталлоне на світову зірку. Реліз присвячений, зокрема, 50-річчю її релізу.

Події «Я – Роккі» розгортаються в середині 1970-х років. У центрі сюжету – молодий Сильвестр Сталлоне (його зіграв актор Ентоні Іпполіто), який намагається побудувати акторську кар'єру в Нью-Йорку. Попри численні прослуховування, він отримує лише епізодичні ролі, постійно потерпає від безгрошів'я та навіть залишається без житла. Єдиною людиною, яка продовжує вірити в його талант, залишається дружина Саша Чак (у виконанні акторки Анни-Софії Робб). Вона підтримує чоловіка, допомагає йому працювати над сценаріями та переконує не відмовлятися від мрії. Одного вечора Сталлоне дивиться боксерський поєдинок між легендарним Мухаммедом Алі та маловідомим американським боксером Чаком Вепнером. Останній, попри статус аутсайдера, несподівано витримує майже весь 15-раундовий бій проти чемпіона світу. Натхненний побаченим, актор за три з половиною дні пише сценарій історії про Роккі Бальбоа – бідного боксера з Філадельфії, який отримує неймовірний шанс поборотися за чемпіонський титул.

Незабаром сценарієм зацікавлюються голлівудські продюсери, однак виникає серйозна проблема: Сталлоне категорично відмовляється продавати історію, якщо головну роль отримає інший актор. Керівництво студії прагне залучити відому зірку, адже сумнівається, що невідомий виконавець зможе забезпечити касовий успіх. За сценарій Сталлоне пропонують дедалі більші суми. В одному з епізодів пропозиція сягає $360 тис., проте актор, який ледве зводить кінці з кінцями, відмовляється навіть від таких грошей. Він переконаний, що тільки сам здатен переконливо зіграти створеного ним персонажа. Зрештою продюсери погоджуються на його умови, але змушені суттєво скоротити бюджет майбутньої cтрічки. Тож Сталлоне доведеться довести, що він здатен не лише написати історію про перемогу всупереч обставинам, а й повторити її в реальному житті.

Виробничий бюджет «Роккі» (1976) становив близько $1 млн, а світові касові збори сягнули приблизно $225 млн. Стрічка отримала десять номінацій на «Оскар» і здобула три нагороди, зокрема за найкращий фільм та режисуру. Згодом історія Роккі Бальбоа перетворилася на багатомільярдну кінофраншизу, до якої також увійшли фільми про боксера Адоніса Кріда. Для Пітера Фарреллі нова стрічка стала поверненням до біографічного кіно після «Зеленої книги» (2018), яка отримала три «Оскари».

Сильвестр Сталлоне не брав безпосередньої участі у виробництві, однак особисто схвалив сценарій та кандидатуру Ентоні Іпполіто. Фарреллі зізнавався, що не погодився б режисувати фільм без дозволу самого актора. Сталлоне також допоміг творцям уточнити окремі біографічні подробиці. Іпполіто понад рік тренувався, вивчав манеру мовлення, жести та рухи молодого Сталлоне. Особливу увагу приділив його характерному голосу, який сформувався через пошкодження лицевого нерва під час народження. За словами Фарреллі, він не хотів, щоб Іпполіто просто імітував знаменитого актора. Натомість постановник прагнув показати його характер, невпевненість, але й надзвичайну впертість. Зйомки проходили, зокрема, у Філадельфії, де кінематографісти відтворили знамениту сцену пробіжки Роккі сходами Художнього музею.

Рамаяна: Народження легенди

Країна: Індія

Індія Режисер: Нітеш Тіварі

Нітеш Тіварі Актори: Ранбір Капур, Навін Кумар, Сай Паллаві, Раві Дубей, Арун Говіл, Лара Датта, Ракул Пріт Сінґх, Анупам Кхер

«Рамаяна: Народження легенди» – пригодницьке фентезі режисера Нітеша Тіварі, відомого за спортивною драмою «Дангал», яка стала одним із найкасовіших індійських фільмів в історії. Масштабна стрічка заснована на давньоіндійському епосі «Рамаяна» та розповідає про протистояння благородного принца Рами й могутнього правителя демонів Равани. Події розгортаються в міфічній Стародавній Індії, де існують могутні царства, божественні істоти та демони. У центрі сюжету – принц Рама (його зіграв актор Ранбір Капур), старший син правителя Айодг'ї Дашаратхи (у виконанні актора Аруна Говіла). Юнак зростає мудрим і справедливим воїном, якого піддані вважають гідним спадкоємцем престолу. Під час подорожі до сусіднього царства Рама знайомиться з прекрасною принцесою Сітою (в неї перевтілилась акторка Сай Паллаві). Щоб здобути її руку, він повинен пройти надзвичайно складне випробування – підняти та натягнути священний лук бога Шиви, з яким не змогли впоратися інші претенденти. Принц успішно виконує завдання, після чого закохані одружуються.

Однак щасливе життя подружжя триває недовго. Через палацові інтриги одна з дружин царя вимагає виконання давньої обіцянки: її син повинен успадкувати престол, а Рама – вирушити у вигнання на 14 років. Не бажаючи порушувати слово батька, Рама добровільно відмовляється від корони та залишає рідне царство. Разом із ним у небезпечну подорож вирушають дружина Сіта та молодший брат Лакшман.

«Рамаяна» є одним із двох найважливіших давньоіндійських епосів поряд із «Магабгаратою». Твір, який традиційно приписують мудрецю Вальмікі, складається приблизно з 24 тисяч віршів і протягом століть впливає на літературу, театр, живопис та релігійні традиції Південної й Південно-Східної Азії. Рама в індуїзмі вважається одним із втілень бога Вішну, а його історія символізує боротьбу за справедливість, вірність обов'язку та перемогу добра над злом. Для Нітеша Тіварі нова екранізація стала наймасштабнішим проєктом у кар'єрі. Режисер вирішив розділити історію на два повнометражні фільми, щоб докладніше показати долю головних персонажів. Друга частина має завершити протистояння Рами й Равани та вийти у 2027 році.

Основні зйомки першої частини проходили в Мумбаї, де для відтворення стародавніх царств побудували величезні декорації. До створення костюмів залучили близько 300–400 майстрів, які виготовляли вбрання, обладунки та тисячі прикрас. Лише робота над костюмами тривала приблизно два роки. Ранбір Капур, своєю чергою, близько півтора року тренувався стріляти з лука, зокрема під керівництвом індійського олімпійця. Над спецефектами працювала міжнародна студія Dneg, яка раніше брала участь у створенні «Дюни», «Інтерстеллара» та інших голлівудських блокбастерів. Для постановки екшн-сцен залучили Террі Нотарі, відомого роботою над франшизою «Планета мавп», і Ґая Норріса, який працював над «Шаленим Максом: Дорога гніву».

Загальний бюджет двох частин «Рамаяни» становить близько $500 млн, або 40 млрд індійських рупій. Він охоплює не лише безпосереднє виробництво обох фільмів, а й міжнародне просування та прокатні витрати. Першу частину вже представили в індійських кінотеатрах 5 листопада, приурочивши прем'єру до святкового періоду Дівалі. Стрічка привернула увагу критиків насамперед масштабними декораціями, візуальними ефектами та виконанням ролі Равани Яшем. Водночас частина оглядачів розкритикувала надмірну тривалість і нерівномірний темп розповіді.

S Миколай та загублений лист

Країна: Україна

Україна Режисер: Олександр Кірієнко

Олександр Кірієнко Актори: Віктор Жданов, Артемій Єгоров, Тетяна Малкова, Ірина Кудашова, Іван Бліндар, Ірина Сопонару, Михайло Кукуюк, Ігор Портянко

«S Миколай та загублений лист» – сімейна фентезійна комедія режисера Олександра Кірієнка, відомого за фільмами «Вартові Різдва», «Помаранчеве небо» та «Ілюзія страху». Головну роль святого Миколая виконав Віктор Жданов, який здобув популярність завдяки серіалам «Спіймати Кайдаша», «І будуть люди». Події нового фільму розгортаються напередодні Дня святого Миколая. У затишному готелі серед засніжених Карпат Святий Миколай разом зі своїми помічниками готується до найвідповідальнішої ночі року. Чарівна команда збирає дитячі листи, перевіряє бажання та планує подарунки. Однак святкові приготування несподівано перериває тривожна знахідка. Серед старих документів помічники виявляють лист, який пролежав непрочитаним понад три десятиліття. Його написав дев'ятирічний Боря – вихованець дитячого будинку, який щиро сподівався на здійснення своєї найзаповітнішої мрії. Через прикру помилку хлопчик так і не отримав відповіді. Роки минули, Боря подорослішав, а розчарування поступово перетворило його на людину, яка більше не вірить у щирість, любов і дива.

Тепер Борис (його зіграв актор Артемій Єгоров) – успішний інвестор. Він звик оцінювати все з погляду вигоди, ставиться до навколишніх із недовірою та переконаний, що будь-яку проблему можна розв'язати за допомогою грошей. З'ясовується, що втрата Борисом віри в дива має небезпечні наслідки для самого Святого Миколая, чия чарівна сила поступово починає зникати. Щоб урятувати свято, його помічники повинні знайти дорослого чоловіка та виправити помилку, допущену понад 30 років тому.

Це не перше звернення Олександра Кірієнка до різдвяної тематики. Раніше режисер зняв фентезійну комедію «Вартові Різдва», яка також поєднувала сучасну українську дійсність із казковими персонажами. У новій роботі постановник зосередився на образі святого Миколая та історії дорослої людини, яка втратила зв'язок із власним дитинством. Особливе місце в новому фільмі посідає Іван Бліндар, відомий за стрічкою «Я, Побєда і Берлін». Актор зіграв Любомира – одного з помічників Святого Миколая. Цікаво, що у «Вартових Різдва» саме він виконував роль Миколая. До акторської команди також долучилися Тетяна Малкова, відома за фільмом жахів «Конотопська відьма», Ірина Сопонару із «Жіночого кварталу» та Ірина Кудашова, яка здобула популярність завдяки серіалу «Школа».

Виробництвом фільму займалася українська компанія Big Hand Films. Сценарій написали В'ячеслав Островцев та Олександр Брагін, оператором-постановником став Костянтин Пономарьов, а серед продюсерів – Марія Каель, Сергій Баранов, Аліса Калюжна та Ігор Корж. Однією з особливостей виробництва стало те, що казкові Карпати відтворювали переважно в Києві та Київській області. Знімальна група працювала в Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові, а також на території Межигір'я.

За словами продюсерки Марії Каель, підготовка до зйомок тривала приблизно три місяці, сам знімальний процес – один місяць, а загалом робота над стрічкою зайняла близько року. Особливо команді пощастило з погодою: сніг випадав саме тоді, коли був потрібний для зимових сцен, а в інші дні температура підвищувалася, полегшуючи роботу акторів і технічної групи. Для створення образу Святого Миколая кінематографісти частково використали художні рішення попередньої стрічки «Пригоди S Миколая» (2018). За словами продюсерки, тоді до розробки зовнішності персонажа залучили дітей віком від дев'яти до 15 років, які малювали власне бачення чарівного героя.

Машина часу Майдан

Країна: Україна, Німеччина

Україна, Німеччина Режисери: Володимир Тихий, Роман Любий

«Машина часу Майдан» – документальний фільм режисерів Володимира Тихого та Романа Любого. Стрічку створило кінооб'єднання «Вавилон'13», учасники якого безпосередньо знімали події на Майдані у 2013–2014 роках. Творці поєднали унікальні архівні відеозаписи з елементами магічного реалізму, запропонувавши незвичайну історію про молодого українського військового, який отримує можливість повернутися в минуле та спробувати врятувати свого друга від загибелі. Події розпочинаються у 2023 році на Донеччині, де 21-річний український військовий виконує бойове завдання. Під час бою хлопець зазнає важкого поранення та опиняється на межі життя і смерті. Однак замість звичної реальності перед ним несподівано постають вулиці Києва десятирічної давнини. Головний герой переноситься у 1 грудня 2013 року – день багатотисячного «Маршу мільйонів», який став однією з наймасовіших акцій Революції Гідності. Тоді сотні тисяч українців вийшли на вулиці столиці після жорстокого побиття студентів силовиками в ніч на 30 листопада. Для молодого військового Майдан спочатку є лише сторінкою з підручника історії. Під час революції він був ще дитиною, тому не міг повноцінно усвідомити значення тих подій. Тепер хлопець отримує можливість особисто пройти шлях протестувальників – від мирних демонстрацій до спорудження барикад, сутичок на вулиці Грушевського та кривавих подій на Інститутській.

Водночас герой має особисту мету. Він намагається розшукати молодого поета Максима Кривцова з позивним «Далі», який у майбутньому стане військовим і загине на фронті. Знаючи трагічну долю друга, хлопець прагне попередити його про небезпеку та спробувати змінити перебіг подій. Подорож поступово перетворюється на роздуми про людські втрати, історичну пам'ять і відповідальність перед майбутніми поколіннями. Головний герой зустрічає людей, які ще не знають, що за кілька місяців Росія окупує Крим, частину Луганської та Донецької обалстей і розпочне війну проти України. А через вісім років здійснить повномасштабне вторгнення.

Однією з найважливіших постатей фільму став український поет і військовослужбовець Максим Кривцов, який брав участь у Революції Гідності, а згодом захищав нашу країну від російських окупантів. Він загинув на фронті 7 січня 2024-го у віці 33 років. За словами Володимира Тихого, спочатку Кривцов мав долучитися до створення сценарію. Режисери обговорювали з ним майбутню роботу, однак загибель військового змінила їхні плани. Зрештою автори включили до фільму його вірші та особисті записи про Майдан, зробивши поета одним із ключових персонажів розповіді. При цьому головний герой стрічки є збірним образом. Його історію створили на основі інтерв'ю з молодими українцями, які після початку повномасштабної війни стали на захист держави.

Особливістю «Машини часу Майдан» стало використання документальної зйомки від першої особи. Глядач фактично опиняється серед протестувальників, бачить події очима безпосередніх учасників та разом із ними проходить найважливіші етапи революції. В основу лягли тисячі годин архівних відеоматеріалів, які учасники «Вавилон'13» знімали безпосередньо під час протестів. Кінематографісти працювали серед натовпу, на барикадах та в місцях протистояння із силовиками, нерідко ризикуючи власною безпекою. Кінооб'єднання «Вавилон'13» виникло восени 2013 року після початку Євромайдану. Його учасники прагнули оперативно документувати революцію та поширювати відеозаписи в інтернеті, щоб показувати події безпосередньо з місця протестів. Згодом колектив продовжив працювати над документальними проєктами.

Обидва режисери вже мають значний досвід роботи з воєнною тематикою. Володимир Тихий раніше зняв сатиричну комедію «Наші котики» про початок російської агресії та документальний фільм «Одного літа в Україні» про іноземних добровольців у лавах українських захисників. Роман Любий відомий документальними стрічками «Зошит війни» та «Залізні метелики». Остання присвячена збиттю російськими бойовиками пасажирського літака рейсу MH17 над Донеччиною у 2014 році. У 2023-му стрічку представили на американському кінофестивалі «Санденс» та Берлінале.

Світова прем'єра документального фільму «Машина часу Майдан» відбулася в червні цього року на британському фестивалі документального кіно Sheffield DocFest. Стрічку представили в міжнародній конкурсній програмі, де вона отримала спеціальну відзнаку журі. Українська прем'єра пройшла в межах Національного конкурсу 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який цього року проводився в Києві.

Найсамотніша людина в місті

Країна: Австрія

Австрія Режисери: Тіцца Кові, Райнер Фріммель

Тіцца Кові, Райнер Фріммель Актори: Альфред Блехінгер, Ел Кук, Алоїз Хох, Бріжит Медуна, Флюріна Шнайдер

«Найсамотніша людина в місті» – музична трагікомедія режисерів Тіцци Кові та Райнера Фріммеля, відомих за стрічками «Маленька дівчинка» (La Pivellina), «Пан Всесвіт» і «Віра». Фільм поєднує документальну достовірність із вигаданою історією про самотність, старіння та музиканта, який наприкінці життя ризикує втратити єдине місце, де почувається вдома. У центрі сюжету – літній блюзмен Ел Кук, який десятиліттями мешкає в старому будинку у Відні. Його квартира більше нагадує приватний музей американської музики середини XX століття. Стіни заставлені книжками, полицями з вініловими платівками, відеокасетами та фотографіями музикантів, які колись визначили його життя. У підвалі будинку Ел облаштував невелику музичну студію, де продовжує грати на гітарі, записувати власні композиції та слухати старі блюзові записи. Особливе місце в його колекції посідають матеріали про Елвіса Преслі, чиєю творчістю музикант захоплювався ще з юності.

Після смерті дружини Сільвії Ел дедалі більше замикається у власному світі. Його дні проходять серед музики, фотографій і спогадів. Звичне життя музиканта руйнується, коли він дізнається, що стару будівлю планують знести. Для Ела це не просто вимушений переїзд, адже разом із домом він ризикує втратити цілий світ, який створював протягом десятиліть. Саме тоді головний герой повертається до своєї давньої мрії – побачити американську дельту Міссісіпі, де зародився блюз. Попри те, що музикант усе життя присвятив американській музиці, він ніколи не бував у США. Тепер перед ним постає непростий вибір: остаточно замкнутися у спогадах чи наважитися на подорож, яку відкладав понад пів століття.

Ел Кук – справжній австрійський музикант, чиє ім'я при народженні Алоїз Кох. Він почав займатися музикою приблизно у 14 років після знайомства з творчістю Елвіса Преслі. Згодом відкрив для себе традиційний американський блюз і самостійно навчився грати на кількох інструментах. Кук навіть опанував англійську вимову американського Півдня, слухаючи інтерв'ю Преслі та старовинні блюзові платівки. При цьому він ніколи не відвідував Сполучені Штати. У 1970-х роках музикант виступав разом з американськими блюзменами Джонні Шайнсом і Девідом «Ганібоєм» Едвардсом, які свого часу знали легендарного Роберта Джонсона. У стрічці він грав сам себе, хоче сюжет художній, а не документальний.

Особливістю виробництва стало використання справжньої квартири Кука та його особистих речей. Однак частину інтер'єрів художникам довелося створювати заново. Режисери розповідали, що перед зйомками музикант уже звільнив житло для майбутнього ремонту, тому команда разом із ним перебрала колекції та відтворила обстановку в дещо спрощеному вигляді. При цьому сюжет про знесення будинку є художнім припущенням, а не документальним відтворенням реального виселення Кука.

Зйомки проходили у Відні у 2024 році. Світова прем'єра стрічки «Найсамотніша людина в місті» відбулася 19 лютого цього року в основному конкурсі 76-го Берлінського міжнародного кінофестивалю, де вона змагалася за «Золотого ведмедя». Фільм отримав премію імені Джузеппе Бечче за найкращу музику та спеціальну відзнаку журі Гільдії німецьких артхаусних кінотеатрів. Згодом стрічку представили на міжнародних кінофестивалях у Нью-Йорку, Сан-Себастьяні та Чикаго.

Темна спадщина

Країна: Канада

Канада Режисер: Шон Чістерна

Шон Чістерна Актори: Кірстен Комерфорд, Джейн Гейтмейєр, Саша Баррі, Кріс Гонг, Торі Барбан, Пуджа Аппал, Бріауна Джеймс, Діна Ренон

У центрі сюжету кримінального трилера «Темна спадщина» – Емі Робертсон (у виконанні акторки Кірстен Комерфорд), донька впливового бізнесмена та благодійника, який за життя очолював велику доброчинну організацію. Після несподіваної смерті батька жінка готується перебрати керівництво його фондом. Водночас їй доводиться переживати втрату, розбирати сімейні справи та звикати до нової відповідальності. Однак невдовзі після похорону в будинку покійного з'являється невідомий зловмисник. Під час проникнення він намагається забрати скриньку з коштовностями, але Емі завадила йому здійснити задум. Серед залишених речей жінка знаходить ключ від орендованого складського приміщення та електронний носій інформації. Знахідка дивує Емі, адже батько ніколи не розповідав про існування такого сховища. Намагаючись зрозуміти, що саме він приховував, вона вирушає за вказаною адресою. У складському приміщенні на жінку чекає моторошне відкриття – всередині старовинної шафи лежить тіло невідомої загиблої. Емі шокована побаченим і не може зрозуміти, як останки опинилися серед батькових речей. Перед нею постають два запитання: ким була вбита жінка та чи міг її батько бути причетним до злочину. Поступово героїня починає підозрювати, що розгадка може бути значно ближчою, ніж здається.

Стрічка «Темна спадщина» спочатку створювалася не для великого екрану, а як телевізійний детектив для американського каналу Lifetime. Під оригінальною назвою The Body in the Locker, що дослівно перекладається як «Тіло у сховищі», стрічка вперше вийшла на американському телебаченні 23 листопада 2025 року. Згодом вона стала доступною на міжнародних стримінгових платформах, зокрема Netflix і Disney+.

Для режисера Шона Чістерни кримінальні історії та телевізійні трилери не є новим напрямом. Раніше режисер працював над стрічками «Смертельна таємниця батька» та «Дівчинка у вікні». Також він працює і з іншими жанрами. У 2022 році Чістерна представив документальний фільм «Довгий вершник» про канадця Філіпе Мазетті Лейте, який здійснив багатотисячну подорож верхи від Канади до Бразилії. Стрічка отримала кілька глядацьких нагород на американських кінофестивалях.