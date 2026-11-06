У Києві на завантаженій трасі з'явилися «макаронні дерева» (фото)

Коли дерева підростуть і сформують густі крони, їхнє широке листя допомагатиме затримувати пил

На одній із найінтенсивніших транспортних магістралей столиці – проспекті Миколи Бажана – з'явилися нові зелені насадження. Працівники комунального підприємства з утримання зелених насаджень (КП УЗН) Дарницького району висадили вздовж дороги 110 молодих катальп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

Щоб вирити посадкові ями, комунальники задіяли спецтехніку фото: Київзеленбуд

У комунальному об'єднанні підкреслюють, що озеленення таких завантажених автошляхів має важливе екологічне та естетичне значення. Катальпи добре пристосовані до складних міських умов і легко витримують літню спеку.

Комунальники садять катальпи на проспекті Бажана фото: Київзеленбуд

«Коли дерева підростуть і сформують густі крони, їхнє широке листя допомагатиме затримувати пил, а сама зелена смуга стане природним бар’єром між проїжджою частиною та прилеглими територіями», – зазначили фахівці.

Зараз висаджені катальпи – це молоді саджанці, але згодом вони утворять повноцінну захисну зелену смугу вздовж усього проспекту.

фото: Київзеленбуд

Катальпа (Catalpa) – рід квітучих дерев родини біньйонієвих, його представники поширені у теплих та субтропічних регіонах Північної Америки, Карибів, Східної Азії. Більшість катальп – листопадні дерева висотою до 12-18 метрів з розміром крони 6-12 метрів. 10-річний саджанець сягає висоти 6 метрів.

Цвіт і листя катальпи прекрасної фото: prom.ua

Відрізняються великими, серцеподібними або трилопатевими листками, яскравими білими або жовтими квітами в широких складних суцвіттях.

Стручки катальпи фото: Вікіпедія

Восени мають плоди довжиною 20-50 сантиметрів, які нагадують довгі спагеті або макарони, що звисають із пучків гілок. Вони висять на дереві протягом усієї зими, створюючи дуже незвичний і трохи екзотичний вигляд. Через ці ж стручки у США катальпу ще називають «деревом індійської квасолі» (Indian bean tree) або «сигарним деревом» (cigar tree).

Раніше на проспекті Миколи Бажана в Дарницькому районі столиці оновили знакову ландшафтну композицію. Для сезонного озеленення фахівці висадили 520 кущів хризантем мультифлора. Комунальники провели планову заміну рослин, обравши для в’їзної локації яскраві теплі кольори.

До слова, платани у Шевченківському районі Києва зазнали пошкоджень через сильні зимові морози та пізні весняні приморозки, що настали вже після розпускання листя. Фахівці намагалися врятувати платани, але пошкоджені морозами дерева так і не відновилися. Зараз на їхніх місцях висадили сім кленів Фрімана. Ці дерева влітку мають зелене листя з легким сріблястим відливом знизу, яке восени перетворюється на яскраво-червоне, помаранчеве чи пурпурове.