Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві на завантаженій трасі з'явилися «макаронні дерева» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві на завантаженій трасі з'явилися «макаронні дерева» (фото)
Працівники комунального господарства садять дерева на проспекті Миколи Бажана
фото: Київзеленбуд

Коли дерева підростуть і сформують густі крони, їхнє широке листя допомагатиме затримувати пил

На одній із найінтенсивніших транспортних магістралей столиці – проспекті Миколи Бажана – з'явилися нові зелені насадження. Працівники комунального підприємства з утримання зелених насаджень (КП УЗН) Дарницького району висадили вздовж дороги 110 молодих катальп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

Щоб вирити посадкові ями, комунальники задіяли спецтехніку
Щоб вирити посадкові ями, комунальники задіяли спецтехніку
фото: Київзеленбуд

У комунальному об'єднанні підкреслюють, що озеленення таких завантажених автошляхів має важливе екологічне та естетичне значення. Катальпи добре пристосовані до складних міських умов і легко витримують літню спеку.

Комунальники садять катальпи на проспекті Бажана
Комунальники садять катальпи на проспекті Бажана
фото: Київзеленбуд

«Коли дерева підростуть і сформують густі крони, їхнє широке листя допомагатиме затримувати пил, а сама зелена смуга стане природним бар’єром між проїжджою частиною та прилеглими територіями», – зазначили фахівці.

Зараз висаджені катальпи – це молоді саджанці, але згодом вони утворять повноцінну захисну зелену смугу вздовж усього проспекту.

У Києві на завантаженій трасі з'явилися «макаронні дерева» (фото) фото 1
фото: Київзеленбуд

Катальпа (Catalpa) – рід квітучих дерев родини біньйонієвих, його представники поширені у теплих та субтропічних регіонах Північної Америки, Карибів, Східної Азії. Більшість катальп – листопадні дерева висотою до 12-18 метрів з розміром крони 6-12 метрів. 10-річний саджанець сягає висоти 6 метрів.

Цвіт і листя катальпи прекрасної
Цвіт і листя катальпи прекрасної
фото: prom.ua

Відрізняються великими, серцеподібними або трилопатевими листками, яскравими білими або жовтими квітами в широких складних суцвіттях.

Стручки катальпи
Стручки катальпи
фото: Вікіпедія

Восени мають плоди довжиною 20-50 сантиметрів, які нагадують довгі спагеті або макарони, що звисають із пучків гілок. Вони висять на дереві протягом усієї зими, створюючи дуже незвичний і трохи екзотичний вигляд. Через ці ж стручки у США катальпу ще називають «деревом індійської квасолі» (Indian bean tree) або «сигарним деревом» (cigar tree).

Раніше на проспекті Миколи Бажана в Дарницькому районі столиці оновили знакову ландшафтну композицію. Для сезонного озеленення фахівці висадили 520  кущів хризантем мультифлора. Комунальники провели планову заміну рослин, обравши для в’їзної локації яскраві теплі кольори.  

До слова, платани у Шевченківському районі Києва зазнали пошкоджень через сильні зимові морози та пізні весняні приморозки, що настали вже після розпускання листя.  Фахівці намагалися врятувати платани, але пошкоджені морозами дерева так і не відновилися. Зараз на їхніх місцях висадили сім кленів Фрімана. Ці дерева влітку мають зелене листя з легким сріблястим відливом знизу, яке восени перетворюється на яскраво-червоне, помаранчеве чи пурпурове.

Читайте також:

Теги: Київ рослини Київзеленбуд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У київських квартирах фіксують небезпечні перепади напруги
У розетках киян напруга стрибає до 270V: електрик пояснив причини та як врятувати техніку
Вчора, 18:26
Богдан Бенюк є художнім керівником Театру на Подолі
Театральний бум? Богдан Бенюк поділився своїм тривожним передчуттям
30 жовтня, 10:40
Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію та повернути світло
Аварійні відключення світла 30 жовтня введено на правому березі Києва та на Київщині
30 жовтня, 09:48
Такий вигляд має станція метро «Лісова», яка розташована в Деснянському районі Києва вранці 27 жовтня
Вибите скління та пошкоджений дах: який вигляд має станція метро «Лісова» після атаки (фото)
27 жовтня, 09:10
У Національному музеї «Київська картинна галерея» триває виставка «Світло і колір» Анатолія Криволапа
Куди сходити у Києві 26 жовтня – 1 листопада: дайджест культурних подій
24 жовтня, 19:01
Повітряна тривога у Києві тривала 29 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 29 хвилин
17 жовтня, 23:27
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 17-18 жовтня: де можна зробити покупки
17 жовтня, 07:02
На Північному мосту триває облаштування антидронових сіток
На Північному мосту в Києві з’явилися антидронові сітки (відео)
6 жовтня, 14:31
Установки здатні самостійно виявляти та супроводжувати ціль завдяки машинному зору й технологіям штучного інтелекту
Понад 12 турелей стали на захист Києва: як працює нова система ППО
6 жовтня, 10:52

Новини

У Києві на завантаженій трасі з'явилися «макаронні дерева» (фото)
У Києві на завантаженій трасі з'явилися «макаронні дерева» (фото)
Затримання сина журналістки у Києві: офіційне пояснення ТЦК
Затримання сина журналістки у Києві: офіційне пояснення ТЦК
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Кличко назвав головну загрозу для Києва цієї зими
Кличко назвав головну загрозу для Києва цієї зими
Якість повітря у Києві 6 листопада 2026 року
Якість повітря у Києві 6 листопада 2026 року
Сьома за добу повітряна тривога у Києві тривала більше години
Сьома за добу повітряна тривога у Києві тривала більше години

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
91K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
62K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua