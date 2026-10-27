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«Для нас це стало несподіванкою». Діти Степана Гіги відреагували на скандал навколо його пісень

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Родина Степана Гіги: «Між очікуваннями окремих артистів і тим, про що повідомляли нам, є розбіжності»
фото: Іnstagram.com/stepan.giga_official

Квітослава Гіга та Степан Гіга-молодший заявили, що вони готові до діалогу з артистами

Діти народного артиста України Степана Гіги, співаки Квітослава та Степан Гіга-молодший, уперше відреагували на конфлікт, який розгорівся навколо пісень митця. Про це пише «Главком» із посиланням на допис родини Гіги в Instagram.

Відповідь родини Степана Гіги

Степан Гіга та його діти Квітослава Гіга і Степан Гіга-молодший
Степан Гіга та його діти Квітослава Гіга і Степан Гіга-молодший
фото: Іnstagram.com/stepan.giga_official

Квітослава Гіга та Степан Гіга-молодший заявили, що організацією концерту пам’яті їхнього батька займалися організатори, які безпосередньо спілкувалися з усіма артистами-учасниками заходу. «Ще не минуло й року, як не стало нашого тата, Степана Гіги. І нам дуже боляче бачити, як навколо його імені та нашої родини сьогодні виникають публічні конфлікти. Хочемо пояснити один важливий момент. Організацією концерту пам'яті тата в Києві повністю займалися організатори, які протягом кількох років працювали з ним. Саме вони вели переговори з артистами, їхніми менеджерами та узгоджували умови участі», – зауважила родина співака.

Діти Степана Гіги сподівалися, що організатори узгодили всі моменти та домовленості. За словами сім’ї, конфлікти, які виникли після концерту, стали для них несподіванкою. Вони зауважили, що інформація, яку отримували вони та артисти, мала розбіжності.

«Ми в той час переживали найважчий період у своєму житті. Ми довірилися людям, яких давно знали, і були переконані, що всі домовленості з учасниками концерту належним чином узгоджені. На жаль, уже після концерту з'ясувалося, що між очікуваннями окремих артистів і тим, про що повідомляли нам, є розбіжності. Для нас це також стало несподіванкою. Ми ніколи не мали на меті когось образити чи знецінити працю артистів. Навпаки, щиро вдячні кожному, хто долучився до вшанування пам'яті нашого тата», – йдеться у повідомленні.

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Діти Степана Гіги відреагували на скандал навколо його пісень
фото: Іnstagram.com/stepan.giga_official

За словами дітей артиста, вони готові до діалогу із зірками та вирішення питань. Однак родина покійного артиста попросила про повагу з обох сторін.

«Водночас дуже просимо зрозуміти й нас. Пісні тата – це не просто відомі хіти. Це його життя, багаторічна праця і творча спадщина, за яку сьогодні відповідає наша родина. І ми ставимося до цього з великою відповідальністю. Ми відкриті до спокійного діалогу та цивілізованого вирішення всіх питань. Але дуже хочеться, щоб у цій ситуації залишалося місце для взаємної поваги. Бо за всіма цими обговореннями є родина, яка досі вчиться жити без найдорожчої людини. І найбільше, чого б нам хотілося, щоб ім'я Степана Гіги об'єднувало людей навколо музики, а не ставало приводом для суперечок», – зазначила сім’я Степана Гіги. 

Реакція мережі

У коментарях під дописом дітей Степана Гіги частина користувачів підтримала їх. Водночас інші користувачі наголосили на тому, що відповідей на питання про конфлікти з піснями родина не надала.

Коментатори нагадали про пісню «Вівтар», яка стала темою обговорень та заяв з боку співачки Fiїnkа. Також користувачі пригадали співака Віталія Лобача, який також публічно звернувся до родини Степана Гіги через проблеми з авторським правом на пісню артиста: 

  • «Ви можете хоч якось прокоментувати ситуацію з Кісельовим, Фіїнкою та Кармою?»
«Для нас це стало несподіванкою». Діти Степана Гіги відреагували на скандал навколо його пісень фото 1
фото: скриншот Іnstagram
  • «Цим постом ви так і нічого не пояснили, написали, що готові до діалогу і взаємоповаги, але чому ви раніше цього не робили по словам Фіїнки і Карми тай впринципі багатьох артистів ви ігнорували їх по кілька місяців, водили в оману. Пока не дійшло це до більш ширшої аудиторії яка є в Фіїнки чи Карми. Бо після скандалу з Лобачем ви нічого не відповіли, тому що він не такий відомий. Чому багато артистів які виступали на концерті пам'яті сказали що більше не хотіли мати справу з вами».
«Для нас це стало несподіванкою». Діти Степана Гіги відреагували на скандал навколо його пісень фото 2
фото: скриншот Іnstagram
  • «Але Карма казав, що спілкувався з Квітославою, щось тут не збігається…»
«Для нас це стало несподіванкою». Діти Степана Гіги відреагували на скандал навколо його пісень фото 3
фото: скриншот Іnstagram
  • «Нічого не пояснили,але очевидно що ви обманювали артистів. Шкода,бо пісні у новому виконанні ожили».
«Для нас це стало несподіванкою». Діти Степана Гіги відреагували на скандал навколо його пісень фото 4
фото: скриншот Іnstagram
  • «Так і не пояснили одним можна, іншим ні, питання в ціні? Якщо нікому, то нікому все рівно, ніхто не зможе внести стільки сенсу в пісню, як це робив Степан Гіга».

Нагадаємо, співачка Fiїnka, яка виконала пісню «Вівтар» на концерті пам’яті Степана Гіги, заявила, що отримала заборону на її виконання від родини артиста. У той час співак Нікіта Кісельов випустив цю пісню у власному виконанні та продовжує співати її на своїх концертах. Fiїnka також зауважила, що родина Степана Гіги повідомила їй про позов до суду на Нікіту Кісельова за виконання пісні. Водночас сам співак спростував цю інформацію.

Також повідомлялося, блогер та співак Ніколас Карма, який також брав участь у концерті пам’яті народного артиста Степана Гіги, заступився за співачку Fiїnka та заявив, що також не отримав дозволу від дітей Степана Гіги на виконання його пісні. 

Зазначимо, співак Віталій Лобач публічно теж звернувся до родини Степана Гіги та заявив про проблеми з авторським правом на пісню «Третій тост», яку він виконав на концерті пам’яті артиста в Палаці спорту.  За його словами, наразі він зіштовхнувся із обмеженнями виконання цієї пісні.

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Теги: шоубіз скандал концерт пісня народний артист Степан Гіга

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