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Удар «Калібрами» по будинку в Києві: СБУ оголосила підозру російському адміралу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Удар «Калібрами» по будинку в Києві: СБУ оголосила підозру російському адміралу
Російський адмірал Пінчук грубо порушив статтю 147 Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни
фото: Служба безпеки Укрвїни

8 липня 2024 року він організував прицільний удар крилатими ракетами типу 3М-14 «Калібр» по багатоквартирному будинку в Києві

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського адмірала Сергія Пінчука – командувача Чорноморського флоту РФ, який вчинив воєнний злочин проти цивільного населення України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Як з’ясувало розслідування, 8 липня 2024 року він організував прицільний удар крилатими ракетами типу 3М-14 «Калібр» по багатоквартирному будинку в Києві. Унаслідок ворожої атаки було повністю зруйновано один із під’їздів житлової будівлі, загинуло 13 місцевих жителів, п'ятеро з яких – діти.

За матеріалами справи, обстріл цивільного об’єкта відбувся на підставі бойового наказу за підписом Пінчука. Для удару по Києву російські терористи застосували 10 крилатих ракет, запущені з фрегата «Адмірал Макаров» та підводного човна Б-261 «Великий Новгород» з акваторії Чорного моря.

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«Російський адмірал грубо порушив статтю 147 Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни», – наголосили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сергію Пінчуку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, поєднані з умисним вбивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його та спільників до відповідальності за воєнні злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, вранці та опівдні 8 липня 2024 року російські військові завдали по Україні масованого ракетного удару, атакувавши в тому числі міста Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, застосувавши понад 40 ракет різних типів. Загинули 47 осіб (зокрема, у Києві 33 людини, 10 у Кривому Розі, 3 у Покровську та 1 загиблий у Дніпрі), близько 190 – отримали поранення. У Києві було пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Руйнувань зазнала найбільша дитяча лікарня в Європі – національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». Під час ракетного удару в медзакладі перебували 627 дітей.

Теги: Київ обстріл СБУ підозра розслідування злочин населення

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