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Росія пошкодила будівлю Вищої ради правосуддя в Києві, є постраждалі (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія пошкодила будівлю Вищої ради правосуддя в Києві, є постраждалі (відео)
У Києві зупинено роботу Вищої ради правосуддя через пошкодження будівлі після удару РФ
фото з соціальних мереж

Через пошкодження будівлі робота органу тимчасово неможлива

У Києві внаслідок чергової атаки пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Попередньо, внаслідок удару постраждали шестеро людей. Про це повідомила ВРП у Facebook, інформує «Главком»

Наразі на місці працюють відповідні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби пошкоджень.

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У Вищій раді правосуддя зазначили, що через пошкодження будівлі робота органу тимчасово неможлива.

За словами голови Шевченківської районної державної адміністрації Києва Олександра Сазановича, станом на зараз відомо про шістьох постраждалих. «Пошкоджено адміністративну будівлю, вибито вікна у розташованих поруч житлових будинках, пошкоджено автомобілі», – додав він.

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фото: Telegram-канал голови Шевченківської районної державної адміністрації Києва Олександра Сазановича

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області. За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок. 

Вже зранку 25 вересня російські окупанти знову атакували Київ безпілотниками. У Печерському районі столиці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів. 

Теги: Київ обстріл Вища рада правосуддя

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