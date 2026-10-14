Забіг у магазин і помер на очах нападника: подробиці вбивства 18-річного юнака на Подолі

Трагедія сталася на минулих вихідних близько 20:00 на Контрактовій площі

Потерпілий намагався врятуватися від переслідувача в магазині, але втратив свідомість і помер від отриманого поранення на очах у нападника

У Подільському районі столиці стався смертельний конфлікт між молодиками, унаслідок якого від ножового поранення загинув 18-річний хлопець. Поліція затримала підозрюваного – ним виявився 17-річний місцевий мешканець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Трагедія сталася на минулих вихідних близько 20:00 на Контрактовій площі.

За даними правоохоронців, під час відпочинку між компанією молодих людей виникла сварка. У ході сутички 18-річний юнак ударив свого знайомого. У відповідь товариш останнього дістав ніж і завдав хлопцю удару в груди.

Потерпілий намагався врятуватися від нападника і забіг до приміщення місцевого магазину, однак через тяжке поранення втратив свідомість та помер на місці на очах у зловмисника, який переслідував його, аби продовжити бійку.

Завдяки оперативним діям спецпризначенців, оперативників та фахівців кримінального аналізу нападника розшукали й затримали на одній із вулиць Подільського району.

фото: Національна поліція України

Слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили 17-річному фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці родинне застілля закінчилося вбивством. Під час раптового конфлікту 38-річна киянка завдала своїй 57-річній матері смертельного удару скляною чашкою по голові. Попри тривалі зусилля лікарів, врятувати потерпілу не вдалося.