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Комунальники оригінально відреагували на скандал із зупинкою біля Лук'янівки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Комунальники оригінально відреагували на скандал із зупинкою біля Лук'янівки (фото)
Після скандалу комунальники демонтували скло із зупинки на Лук'янівці
фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Після рішення комунальників кияни змушені чекати на транспорт просто під дощем та вітром

На вулиці Глибочицькій у Києві з одного зі скляних зупинкових павільйонів після суспільного розголосу повністю демонтували бічні та задні стінки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як зафіксував 22 жовтня кореспондент «Главкома», наразі від павільйону залишилися лише металевий каркас, дах та лавки, а пасажири змушені чекати на громадський транспорт практично під відкритим небом – без захисту від вітру та дощу.

Комунальники оригінально відреагували на скандал із зупинкою біля Лук'янівки (фото) фото 1
фото: Данило Муринський/glavcom.ua
Пасажири тепер чекають на громадський транспорт фактично під відкритим небом
Пасажири тепер чекають на громадський транспорт фактично під відкритим небом
фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Чому довкола скляних зупинок на Лук’янівці спалахнув скандал?

У вересні «Главком» уже звертав увагу на появу двох повністю скляних павільйонів на вулиці Глибочицькій. Локація розташована неподалік колишнього заводу «Артем» та інших об’єктів інфраструктури, які неодноразово зазнавали масованих російських атак.

Тоді це викликало хвилю обурення в соцмережах: кияни ставили під сумнів доцільність і безпечність встановлення крихких скляних конструкцій у районі, який постійно перебуває під загрозою обстрілів та розльоту уламків.

Побоювання містян були обґрунтованими – під час атаки РФ на Лук’янівку 24 травня вже були пошкоджені три аналогічні скляні зупинки на сусідній вулиці Юрія Іллєнка біля станції метро.

Це питання порушували й учасники акції протесту під стінами КМДА 17 жовтня, які вийшли з плакатами: «Скляні зупинки не врятують від ракет і дронів».

Що каже мер столиці

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував хвилю обурення щодо монтажу скляних павільйонів у районах, які регулярно потерпають від обстрілів. Він запевнив, що нових закупівель таких павільйонів місто цьогоріч не проводило, а скандальний об'єкт лише повернули на своє історичне місце після ремонту.

«Хочу офіційно повідомити, що у цьому році жодної закупівлі і встановлення скляної зупинки не було. Єдина скляна зупинка, довкола якої багато спекуляцій, вона дивом не була розбита під час обстрілів, які відбувалися на Лук'янівці. Ми в рамках благоустрою її зняли, а потім повернули на те місце, де вона завжди стояла», – заявив мер. 

Раніше у відповідь на суспільний резонанс у «Київпастрансі» пояснювали, що павільйони були встановлені ще в межах оновлення транспортної інфраструктури, а під час ремонтів території їх лише тимчасово переміщували.

Комунальники переконували, що панелі виготовлені із спеціального загартованого скла, яке при пошкодженні розсипається на дрібні безпечні фрагменти. Водночас у підприємстві наголошували, що зупинкові павільйони за визначенням не слугують укриттями під час тривог.

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Теги: Київ місцева влада благоустрій скандал

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