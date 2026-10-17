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«Мер чи мародер». Сотні киян прийшли під КМДА вимагати відставки Кличка (фоторепортаж)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Мер чи мародер». Сотні киян прийшли під КМДА вимагати відставки Кличка (фоторепортаж)
Сотні киян вимагають відставки Кличка
фото: glavcom.ua

Учасники акції звинувачують міського голову в неналежній підготовці столиці до російських обстрілів та критикують ситуацію з укриттями

Сьогодні, 17 жовтня, біля будівлі Київської міської державної адміністрації зібралися сотні людей, які вимагають відставки міського голови Віталія Кличка. Учасники акції висловлюють невдоволення підготовкою столиці до осінньо-зимового періоду та діями міської влади. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Під будівлею КМДА зібралися близько 300–400 людей. Учасники акції тримають плакати з вимогами відставки Віталія Кличка, а перед входом до міської адміністрації виступають промовці. На місці також присутні правоохоронці та представники ЗМІ.

«Мер чи мародер». Сотні киян прийшли під КМДА вимагати відставки Кличка (фоторепортаж) фото 1
фото: glavcom.ua
«Мер чи мародер». Сотні киян прийшли під КМДА вимагати відставки Кличка (фоторепортаж) фото 2
фото: glavcom.ua

Серед написів на плакатах – «Кличка у відставку», «Кличку, пізно метатися, пора прощатися», «Кияни закликають Кличка покинути місто», «Скляні зупинки не врятують від ракет і дронів», «Кличко – чорт». 

«Мер чи мародер». Сотні киян прийшли під КМДА вимагати відставки Кличка (фоторепортаж) фото 3
фото: glavcom.ua

Серед головних претензій до міського голови – недостатня кількість укриттів, неналежна підготовка Києва до російських атак та ситуація навколо конфліктів із громадськими активістами.

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Чимало учасників акції прийшли вимагати встановлення додаткових укриттів у столиці. На їхнє переконання, міська влада приділяє цьому питанню недостатньо уваги.

«Мер чи мародер». Сотні киян прийшли під КМДА вимагати відставки Кличка (фоторепортаж) фото 4
фото: glavcom.ua
«Мер чи мародер». Сотні киян прийшли під КМДА вимагати відставки Кличка (фоторепортаж) фото 5
фото: glavcom.ua

Учасники акції також розгорнули великий банер із написом «Мер чи мародер?». 

На сходах перед входом до КМДА виступають промовці з мікрофоном.

«Мер чи мародер». Сотні киян прийшли під КМДА вимагати відставки Кличка (фоторепортаж) фото 6
фото: glavcom.ua

Архітекторка Уляна Джурляк під час виступу згадала сутички на Теремках, де, за її словами, вона зазнала удару від поліцейського. Активістка поклала політичну відповідальність за такі конфлікти на міського голову.

Водночас біля КМДА були присутні й кілька людей, які прийшли підтримати Віталія Кличка.

«Мер чи мародер». Сотні киян прийшли під КМДА вимагати відставки Кличка (фоторепортаж) фото 7
фото: glavcom.ua
«Мер чи мародер». Сотні киян прийшли під КМДА вимагати відставки Кличка (фоторепортаж) фото 8
фото: glavcom.ua

Акцію з вимогою відставки міського голови раніше анонсували рух «Марш за Київ» та ветеран Дмитро Козятинський. Організатори звинуватили Кличка в неналежній підготовці столиці до осіннього періоду. Сам міський голова називав ці звинувачення безпідставними.

Напередодні протесту фракція «УДАР Віталія Кличка» у Київській міській раді закликала громадян утриматися від участі в акції. Її представники наголосили, що масові скупчення людей становлять небезпеку через загрозу російських обстрілів.

Раніше Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом щодо бездіяльності КМДА та Київради у питанні встановлення мобільних укриттів. Кличко заявляв, що кошти на облаштування укриттів виділяли, однак їх розподілом займаються районні державні адміністрації.

Нагадаємо, 9 жовтня президент України Володимир Зеленський розкритикував київську міську владу через майже повне невиконання заходів, передбачених планом стійкості столиці. За словами глави держави, затягування робіт є неприпустимим, тому для Києва визначили додаткові завдання.

Згодом, 13 жовтня, Зеленський заявив, що Київ відстає у виконанні планів стійкості навіть від прикордонних і прифронтових областей. Президент наголосив, що через недостатню підготовку навіть поодинокі влучання російських дронів призводять до масштабних відключень електроенергії та води у столиці. Глава держави також повідомив про підготовку невідкладних безпекових та управлінських рішень щодо Києва. Зокрема, йдеться про посилення захисту критичної інфраструктури, координацію дій з урядом і військовими та зміну підходів до управління столицею. 

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Теги: кияни Віталій Кличко укриття протест КМДА Київщина Київ

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