Легендарний актор, екскерівник Театру Марії Заньковецької потребує допомоги

Федір Стригун є відомим українським актором, режисером, академіком та професором

Народний артист України Федір Стригун перебуває у лікарні після операції. Рідні актора звернулися за допомогою для збору коштів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис сина митця Назара Стригуна.

Син Федора Стригуна повідомив про те, що той переніс хірургічне втручання. Операція пройшла успішно, однак родина потребує фінансової підтримки для лікування та реабілітації актора.

фото: Федір Стригун Facebook

«Друзі, щиро дякуємо кожному за молитви, теплі слова та підтримку! Операція позаду. Лікарі виконали свою роботу блискуче, за що їм окремий доземний уклін, а ваша щира молитовна підтримка справді додала усім нам сил і наснаги. Проте обсяг витрат на необхідне хірургічне втручання та матеріали виявився достатньо значним, а попереду ще тривалий шлях післяопераційного відновлення, який потребуватиме суттєвих ресурсів. Ми ніколи не зверталися по таку допомогу, навіть у найважчі для нашої родини моменти, але зараз розуміємо, що самостійно покрити всі видатки буде дуже складно», – написав Назар Стригун.

фото: Назар Стигун/Facebook

Збір для артиста також поширила Національна спілка театральних діячів України. У спілці закликали підтримати легендарного актора та долучитися до збору або ж його поширення. «Просимо театральну спільноту й усіх небайдужих підтримати Федора Миколайовича. Знаємо, як багато людей цінують його талант, багаторічну працю та внесок в українське театральне мистецтво. Сьогодні він як ніколи потребує нашої підтримки. Будь-який внесок важливий. Якщо немає можливості долучитися фінансово – допоможіть поширити інформацію про збір», – йдеться у дописі.

Народний артист Федір Стригун є відомим українським актором, режисером, академіком, професором та головою Львівського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України. З 1987-го по 2019 рік був художнім керівником і головним режисером Львівського українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Актор також є лауреатом Національної премії ім. Т. Шевченка, премій ім. І. Котляревського та ім. М. Садовського та кавалером низки орденів. Також артист був академіком Академії мистецтв України, членом Комітету Національних премій України ім. Т. Шевченка, професором, завідувачем кафедри режисури Львівського національного університету ім. І. Франка.

Нагадаємо, 1 листопада 2024 року Федір Стригун – режисер, актор, народний артист України, голова Львівського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України відзначив 85-річчя. За 40 років творчої діяльності зіграно більше сотні ролей.

Дружиною актора була Литвиненко Таїсія Йосипівна – народна артистка України, до 2019 року, актриса Львівського державного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Жінка пішла з життя 6 квітня 2025 року.