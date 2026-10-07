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Уламки дрона впали у дворі будинку в Києві: загинула жінка

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Уламки дрона впали у дворі будинку в Києві: загинула жінка
Інформація про масштаби пожежі та наслідки падіння уламків уточнюється
фото: соцмережі

Пожежа виникла в Оболонському районі столиці

У Києві внаслідок падіння уламків дрона у дворі житлового будинку загорілися автомобілі. Пожежа виникла в Оболонському районі столиці. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, пише «Главком».

«В Оболонському районі внаслідок падіння уламків виникло загоряння автомобілів, припаркованих у дворі житлового будинку», – йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що недалеко від автівки, виявили тіло жінки, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наслідки падіння уламків в столиці
Наслідки падіння уламків в столиці
фото: соцмережі

Інформація про масштаби пожежі та наслідки падіння уламків уточнюється.

Варто нагадати, що у ніч проти 7 жовтня Росія атакувала Київ. За даними міської влади, внаслідок атаки в різних районах столиці зафіксували падіння уламків та пошкодження об'єктів. Зокрема, у Дарницькому районі виникла пожежа в гаражному кооперативі, де загинули двоє людей. У Подільському районі сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.

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Теги: Київ війна обстріл дрон

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