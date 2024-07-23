Культурна афіша Києва на 23-28 липня 2024
Столична влада представила щотижневий дайджест мистецьких подій
Департамент культури представив щотижневий дайджест мистецьких подій із 22 до 28 липня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події театрів, музеїв і бібліотек.
Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Зміст
Театри
Київський театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- Дитячий простір «У світі казок»;
- 24, 28 липня – весела казка про дружбу «Котик та Півник»;
- 27 липня – віршована комедія «Троє поросят».
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 31 липня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- до 27 липня – майстер-клас «Ноктюрн: нічне життя на полотні» від художниці Богдани Пислар;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- до 31 липня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- до 31 липня – виставка «TRANSFERO», присвячена 90-ій річниці повернення столиці України до Києва;
- 26, 28 липня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 27 липня о 14:00 – прогулянки садибою на Паньківській, 9 «Та тут же жив Грушевський!» з відвіданням виставки «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».
Музей української діаспори:
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
- 28 липня – екскурсії ювілейною виставкою «Я вернусь до своєї Вітчизни…».
Музей шістдесятництва:
- до 31 липня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- до 31 липня – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;
- до 31 липня – виставка живопису Ігоря Макогона;
- 27 липня – щомісячна зустріч-бесіда «Календар руху опору. Практика прямостояння» (визначні особистості та події червня) – спільний проєкт з «Архівним центром дисидентських студій»;
- 28 липня – зустріч літературного клубу «ВІзаВІ».
Музей окупації Києва:
- 27 липня – уроки давньоруської гри «Тавлія»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».
Музей Шолом-Алейхема:
- щосуботи о 13:00 – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- до 31 грудня – виставка «Tempo Primo»;
- 27 липня – майстер-клас «Пташка надії» (виготовлення прикрас із епоксидної смоли).
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 24 липня – «Хроніка М. Рильського». До Дня пам’яті Максима Рильського показ документальної хроніки із архіву музею;
- 25 липня о 12:00 – зустріч із письменниками Донеччини: Анатолій Наумов, Олег Максименко, Ігор Зоц, авторські читання;
- 25 липня о 16:00 – «Люблю тебе, синку». Вистава театру «Cinema» (вистава перенесена з червня), голосіївський мануар.
Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:
- до 31 липня – виставка живопису Яни Голубятникової;
- 23 липня – кураторська екскурсія виставкою «Квіти в оселі»;
- 25 липня – музейний лекторій: Тичина і Глущенко.
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
- до 22 липня – виставка школи Елеонори Обухової «Світ живопису»;
- 23 липня – 28 серпня – групова виставка «Арт-Оазис» від ГО «Барви Життя».
Музей гетьманства:
- до 31 липня – виставка живопису Сергія Луцака «Процес і я»;
- з 24 липня – виставка живопису Ellen Orro;
- 27 липня – майстер-клас майстрині Софії Вербицької «Керамічна підвіска».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- 22 липня – 31 серпня – виставка сценографів Ганни Іпатієвої та Андрія Злобіна;
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
Будинок-музей М. Заньковецької:
- до 27 липня – «Мій твій світ», виставка картин та авторських ляльок Аліни Ворошилової та Ірини Стольнікович.
Меморіальний музей-квартира В. С. Косенка:
- 24 липня о 15:00 – концерт фортепіанної музики з творів В. Косенка.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- 27 липня – лекція/екскурсія Олени Боримської у межах «Закарпатської школи»;
- до 28 липня – виставка «Простір доброти Валерія і Надії Протор’євих» (керамічні твори з колекції музею);
- до 28 липня – виставка «РАЙ: ікони на ящиках з-під озброєнь – живопис Катерини Білокур. Спроба мистецького діалогу».
У межах виставки:
- 28 липня о 13:00 – екскурсія-гра для родин з дітьми «Райські квіти Катерини Білокур»;
- до 28 липня – виставка художнього текстилю «Літо в музеї» (з колекції музею);
- до 1 вересня – виставка «Золоте перевесло мистецької династії Саєнків». Із колекції музею та приватної збірки родини Саєнків.
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- до 28 липня – виставка «Україна і Українці» (давні світлини кінця ХІХ – І половини ХХ століть з історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці»);
- до 28 липня – документальна фотовиставка «Повернути історичну пам’ять».
Музей книги і друкарства України:
- протягом місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та усім, хто загинув і захищає Україну від російської агресії. У програмі: виставка оригіналів ілюстрацій українських художників до творів Тараса Шевченка та видань збірки поезій «Кобзар»;
- протягом місяця – виставка «Українці. Хто ми і навіщо є?». Етнологічні дослідження, присвячені святу Трійця;
- протягом місяця – виставка «Дарую музею» (книги, графіка, фото – подарунки музеєві від Юрія Рибчука, Оксани Юрчишин, Дмитра Степовика, Дмитра Павличка, Ганни Горобець, Леоніда Фінберга).
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- до 31 липня – до Дня українських миротворців виставка «Там, де ми – там мир і спокій» (з фондів музею);
- до 31 липня – до Дня Української Державності виставка художніх робіт Артура Орльонова (спільно з «Музеєм Шереметьєвих»).
Музей видатних діячів української культури:
- 24 липня о 15:00 – концерт студентів КМА ім. Глієра для людей із інвалідністю;
- 26 липня о 17:00 – Five o’clock лекція «Трендові жіночі аксесуари родини Косачів»;
- 28 липня о 13:00 – пішохідна екскурсія «Олександр Черняхівський – вчений, чоловік, батько»;
- щосуботи о 12:00 – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
- щонеділі о 12:00 – «Панас Саксаганський. Магія перетворення». Лекторій із чаюванням;
- щонеділі о 13:00 – «Чаювання в Сальоні Проні Прокопівни». Інтерактивний лекторій.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 22–28 липня – виставка «Гаага-Київ: Живопис кінця XIX – початку XX століття з колекцій родини Гоґстедерів та Понамарчуків»;
- 22–28 липня – виставка «А раптом ви щось тут знайдете?», презентація підсумкової роботи креативних підліткових майстерень;
- 25 липня – проєкт «Крізь потаємні дверцята». Протягом одного дня експозиціювання одного твору з колекції Музею Ханенків та екскурсії у межах проєкту;
- 27, 28 липня – працюватиме музейний дворик;
- 27, 28 липня – «Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
- 27, 28 липня – екскурсія виставкою «Гаага-Київ»
- 27 липня – екскурсія інтерʼєрами Музею Ханенків.
- 28 липня – концерт Є. Громова.
Бібліотеки
Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:
- 22–28 липня – виставка картин Аліни Межибовської «Віночок»;
- 22–28 липня – виставка витинанок художниці, майстрині Анжели Юрківської;
- 24 липня о 12:00 – настільні ігри для дітей та дорослих «PlayLibrari».
Бібліотека ім. В. Сосюри:
- 25 липня – літературно-розмовний клуб «Моя мова»: літературний екскурс «Світ української літератури» (до річниці від дня народження Івана Дзюби).
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих:
- 23 липня – «Києвознавчі вівторки з Юрієм Чабаном», книжкові виставки та бібліографічні списки до кожної теми;
- 26 липня – «Чудовий новий світ» (до 130-річчя від дня народження англійського письменника Олдоса Гакслі). Виставка творів;
- 27 липня – «Світова класична література: Олександр Дюма (син)» (до 200-річчя від дня народження французького драматурга і прозаїка Олександра Дюма (сина)). Мовою оригіналу книжки, кіновечір.
- 27 липня о 17:00 – вечір-презентація нових видань Інституту проблем сучасного мистецтва;
- протягом місяця – книжкова виставка з циклу «Веселка книжкового літа» – літні читання за шкільною програмою на допомогу школярам;
- щосуботи об 11:00 – English Speaking Club;
- щопонеділка о 14:00 – кіноклуб «Перегляди фільмів мовою оригіналу»;
- щопонеділка об 11:00 – показ фільмів Богдана Браги.
Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей:
- 25 липня – арт-майстерка на терасі «Літо з Бібліотекою!».
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- до 25 липня – книжкова виставка «Україна – це вічність, не тільки сьогоднішня, але передусім майбутня і минула»;
- до 25 липня – книжкова виставка «В єдності сила»;
- протягом місяця – книжкова виставка «Книгу читай – розуму набирай», літнє читання;
- протягом місяця – «Ігродень у молодіжній», гра в настільні ігри;
- протягом місяця – книжкові виставки:
- «Французька новелістка, мемуаристка та соціалістка» (220 років від дня народження Жорж Санд (Аврори Дюпен), французького прозаїка);
- «Американський письменник, представник темного романтизму» (220 років від дня народження Натаніеля Готорна, американського прозаїка);
- «Один із чільних представників «пізньо-шістдесятницької генерації» (85 років від дня народження Ігоря Калинця, українського поета);
- «Шведський письменник і сценарист» (80 років від дня народження Ульфа Старка, шведського прозаїка, сценариста);
- «Український поет, заслужений діяч мистецтв України» (85 років від дня народження Павла Мовчана, українського поета, публіциста, перекладача);
- «Представник доби Відродження (ХV-ХVI ст.)» (720 років від дня народження Франческо Петрарки, італійського поета);
- «Американський письменник, твори якого стали класикою світової літератури» (125 років від дня народження Ернеста Гемінґвея, американського прозаїка);
- «Український есеїст і прозаїк» (50 років від дня народження Анатолія Дністрового, українського прозаїка, поета, есеїста, перекладача).
Коментарі — 0