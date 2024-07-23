Культурна афіша Києва на 23-28 липня 2024

Культурні події столиці з 23 до 28 липня 2024 року

Столична влада представила щотижневий дайджест мистецьких подій

Департамент культури представив щотижневий дайджест мистецьких подій із 22 до 28 липня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події театрів, музеїв і бібліотек.

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зміст

Театри

Київський театр ляльок на лівому березі Дніпра:

Дитячий простір «У світі казок»;

24, 28 липня – весела казка про дружбу «Котик та Півник»;

27 липня – віршована комедія «Троє поросят».

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

до 31 липня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 27 липня – майстер-клас «Ноктюрн: нічне життя на полотні» від художниці Богдани Пислар;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

до 31 липня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 липня – виставка «TRANSFERO», присвячена 90-ій річниці повернення столиці України до Києва;

26, 28 липня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

27 липня о 14:00 – прогулянки садибою на Паньківській, 9 «Та тут же жив Грушевський!» з відвіданням виставки «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

Музей української діаспори:

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

28 липня – екскурсії ювілейною виставкою «Я вернусь до своєї Вітчизни…».

Музей шістдесятництва:

до 31 липня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 липня – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;

до 31 липня – виставка живопису Ігоря Макогона;

27 липня – щомісячна зустріч-бесіда «Календар руху опору. Практика прямостояння» (визначні особистості та події червня) – спільний проєкт з «Архівним центром дисидентських студій»;

28 липня – зустріч літературного клубу «ВІзаВІ».

Музей окупації Києва:

27 липня – уроки давньоруської гри «Тавлія»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

щосуботи о 13:00 – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

до 31 грудня – виставка «Tempo Primo»;

27 липня – майстер-клас «Пташка надії» (виготовлення прикрас із епоксидної смоли).

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

24 липня – «Хроніка М. Рильського». До Дня пам’яті Максима Рильського показ документальної хроніки із архіву музею;

25 липня о 12:00 – зустріч із письменниками Донеччини: Анатолій Наумов, Олег Максименко, Ігор Зоц, авторські читання;

25 липня о 16:00 – «Люблю тебе, синку». Вистава театру «Cinema» (вистава перенесена з червня), голосіївський мануар.

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

до 31 липня – виставка живопису Яни Голубятникової;

23 липня – кураторська екскурсія виставкою «Квіти в оселі»;

25 липня – музейний лекторій: Тичина і Глущенко.

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

до 22 липня – виставка школи Елеонори Обухової «Світ живопису»;

23 липня – 28 серпня – групова виставка «Арт-Оазис» від ГО «Барви Життя».

Музей гетьманства:

до 31 липня – виставка живопису Сергія Луцака «Процес і я»;

з 24 липня – виставка живопису Ellen Orro;

27 липня – майстер-клас майстрині Софії Вербицької «Керамічна підвіска».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

22 липня – 31 серпня – виставка сценографів Ганни Іпатієвої та Андрія Злобіна;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Будинок-музей М. Заньковецької:

до 27 липня – «Мій твій світ», виставка картин та авторських ляльок Аліни Ворошилової та Ірини Стольнікович.

Меморіальний музей-квартира В. С. Косенка:

24 липня о 15:00 – концерт фортепіанної музики з творів В. Косенка.

Національний музей декоративного мистецтва України:

27 липня – лекція/екскурсія Олени Боримської у межах «Закарпатської школи»;

до 28 липня – виставка «Простір доброти Валерія і Надії Протор’євих» (керамічні твори з колекції музею);

до 28 липня – виставка «РАЙ: ікони на ящиках з-під озброєнь – живопис Катерини Білокур. Спроба мистецького діалогу».

У межах виставки:

28 липня о 13:00 – екскурсія-гра для родин з дітьми «Райські квіти Катерини Білокур»;

до 28 липня – виставка художнього текстилю «Літо в музеї» (з колекції музею);

до 1 вересня – виставка «Золоте перевесло мистецької династії Саєнків». Із колекції музею та приватної збірки родини Саєнків.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

до 28 липня – виставка «Україна і Українці» (давні світлини кінця ХІХ – І половини ХХ століть з історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці»);

до 28 липня – документальна фотовиставка «Повернути історичну пам’ять».

Музей книги і друкарства України:

протягом місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та усім, хто загинув і захищає Україну від російської агресії. У програмі: виставка оригіналів ілюстрацій українських художників до творів Тараса Шевченка та видань збірки поезій «Кобзар»;

протягом місяця – виставка «Українці. Хто ми і навіщо є?». Етнологічні дослідження, присвячені святу Трійця;

протягом місяця – виставка «Дарую музею» (книги, графіка, фото – подарунки музеєві від Юрія Рибчука, Оксани Юрчишин, Дмитра Степовика, Дмитра Павличка, Ганни Горобець, Леоніда Фінберга).

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

до 31 липня – до Дня українських миротворців виставка «Там, де ми – там мир і спокій» (з фондів музею);

до 31 липня – до Дня Української Державності виставка художніх робіт Артура Орльонова (спільно з «Музеєм Шереметьєвих»).

Музей видатних діячів української культури:

24 липня о 15:00 – концерт студентів КМА ім. Глієра для людей із інвалідністю;

26 липня о 17:00 – Five o’clock лекція «Трендові жіночі аксесуари родини Косачів»;

28 липня о 13:00 – пішохідна екскурсія «Олександр Черняхівський – вчений, чоловік, батько»;

щосуботи о 12:00 – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щонеділі о 12:00 – «Панас Саксаганський. Магія перетворення». Лекторій із чаюванням;

щонеділі о 13:00 – «Чаювання в Сальоні Проні Прокопівни». Інтерактивний лекторій.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

22–28 липня – виставка «Гаага-Київ: Живопис кінця XIX – початку XX століття з колекцій родини Гоґстедерів та Понамарчуків»;

22–28 липня – виставка «А раптом ви щось тут знайдете?», презентація підсумкової роботи креативних підліткових майстерень;

25 липня – проєкт «Крізь потаємні дверцята». Протягом одного дня експозиціювання одного твору з колекції Музею Ханенків та екскурсії у межах проєкту;

27, 28 липня – працюватиме музейний дворик;

27, 28 липня – «Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

27, 28 липня – екскурсія виставкою «Гаага-Київ»

27 липня – екскурсія інтерʼєрами Музею Ханенків.

28 липня – концерт Є. Громова.

Бібліотеки

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

22–28 липня – виставка картин Аліни Межибовської «Віночок»;

22–28 липня – виставка витинанок художниці, майстрині Анжели Юрківської;

24 липня о 12:00 – настільні ігри для дітей та дорослих «PlayLibrari».

Бібліотека ім. В. Сосюри:

25 липня – літературно-розмовний клуб «Моя мова»: літературний екскурс «Світ української літератури» (до річниці від дня народження Івана Дзюби).

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих:

23 липня – «Києвознавчі вівторки з Юрієм Чабаном», книжкові виставки та бібліографічні списки до кожної теми;

26 липня – «Чудовий новий світ» (до 130-річчя від дня народження англійського письменника Олдоса Гакслі). Виставка творів;

27 липня – «Світова класична література: Олександр Дюма (син)» (до 200-річчя від дня народження французького драматурга і прозаїка Олександра Дюма (сина)). Мовою оригіналу книжки, кіновечір.

27 липня о 17:00 – вечір-презентація нових видань Інституту проблем сучасного мистецтва;

протягом місяця – книжкова виставка з циклу «Веселка книжкового літа» – літні читання за шкільною програмою на допомогу школярам;

щосуботи об 11:00 – English Speaking Club;

щопонеділка о 14:00 – кіноклуб «Перегляди фільмів мовою оригіналу»;

щопонеділка об 11:00 – показ фільмів Богдана Браги.

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей:

25 липня – арт-майстерка на терасі «Літо з Бібліотекою!».

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

до 25 липня – книжкова виставка «Україна – це вічність, не тільки сьогоднішня, але передусім майбутня і минула»;

до 25 липня – книжкова виставка «В єдності сила»;

протягом місяця – книжкова виставка «Книгу читай – розуму набирай», літнє читання;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній», гра в настільні ігри;

протягом місяця – книжкові виставки: