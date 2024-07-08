Пошкодження медичного центру в Києві: правоохоронці дістали тіла загиблих
Росіяни атакували медичний заклад на Лівобережній
Російські загарбники сьогодні, 8 липня, здійснили масовану ракетну атаку по Києву. Однією з цілей стала київська клініка «Ісіда».
На цей час відомо про сімох загиблих та трьох постраждалих. Зокрема, на фото та відео потрапили кадри, як поліцейські виносять з приміщення тіла загиблих на двір.
Нагадаємо, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний центр.
Зокрема, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.
Як стало відомо згодом, у Києві внаслідок удару загинуло 17 людей. Кількість постраждалих збільшилася до 96 людей.
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, постраждало п’ять обʼєктів «Охматдиту» і один дитячий центр кардіохірургії.
До слова, міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти.
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