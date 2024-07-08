Пошкодження медичного центру в Києві: правоохоронці дістали тіла загиблих

Внаслідок удару по медцентру відомо про сімох загиблих

Росіяни атакували медичний заклад на Лівобережній

Російські загарбники сьогодні, 8 липня, здійснили масовану ракетну атаку по Києву. Однією з цілей стала київська клініка «Ісіда».

На цей час відомо про сімох загиблих та трьох постраждалих. Зокрема, на фото та відео потрапили кадри, як поліцейські виносять з приміщення тіла загиблих на двір.

Нагадаємо, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний центр.

Зокрема, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Як стало відомо згодом, у Києві внаслідок удару загинуло 17 людей. Кількість постраждалих збільшилася до 96 людей.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, постраждало п’ять обʼєктів «Охматдиту» і один дитячий центр кардіохірургії.

До слова, міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти.