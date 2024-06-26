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ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні української ідентичності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні української ідентичності
Виступ нардепки Євгенії Кравчук на засіданні ПАРЄ
фото: Facebook/Євгенія Кравчук

Документ затверджує, що стирання української культурної ідентичності інструментом війни Росії проти України та елементом політики геноциду

Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію «Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру». Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Зокрема, документ затверджує, що стирання української культурної ідентичності інструментом війни Росії проти України та елементом політики геноциду. За резолюцію віддали 103 голоси.

«Це важливий фундамент для того, аби відповідальність для Росії за зазіхання на нашу ідентичність настала. Вже розпочинаємо роботу над імплементацією», – заявила вона.

Документ затверджує, що навмисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є воєнними злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську національну ідентичність. 

Також резолюція засуджує систематичну державну політику русифікації, що здійснюється РФ з 2014 року на окупованих територіях, включно з запереченням української культурної ідентичності, мови, літератури та історії.  Також ПАРЄ затвердила правку щодо утисків корінних народів РФ.

Резолюція закликає держави-члени:

  • підвищувати обізнаність про те, як пропаганда, імперські та неоімперські практики, зокрема ідеологія «русского мира», можуть створювати підґрунтя для порушень міжнародного права;
  • підвищувати обізнаність про цілеспрямовану індоктринацію та мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях;
  • передбачати повне відшкодування на основі міжнародного права, зокрема шляхом реституції, компенсації, реабілітації, сатисфакції та гарантій неповторення руйнувань;
  • ратифікувати конвенції Ради Європи про захист культурної спадщини;
  • посилити санкції за невиправдані військові руйнування;
  • розширити сферу свого правового регулювання, включивши до неї порушення проти культурної спадщини, зокрема культурні чистки;
  • зміцнювати здатність боротися з незаконним обігом культурних цінностей, зокрема шляхом санкцій.

Крім того, держави-члени ПАРЄ допомагатимуть Україні документувати та зберігати докази злочинів, скоєних РФ проти матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні, зокрема для оцінки збитків та отримання репарацій.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи збирається ухвалити резолюцію, у якій закріпить рішення першого установчого Глобального саміту миру.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується українських дітей. Зокрема, резолюція закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

Теги: ПАРЄ Євгенія Кравчук депутат культура росія

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