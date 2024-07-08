Удар по Києву: понад тисячу рятувальників та комунальників ліквідують наслідки атаки
Фахівці долучені до пошуку людей, ліквідації наслідків обстрілів і руйнувань будівель
На місцях влучань продовжують працювати понад тисяча рятувальників і працівників комунальних служб. Про це повідомляє КМДА
Зокрема, залучені представники ДСНС, комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку», районних керуючих компаній, КП «Київкомунсервіс» і «Київблагоустрій». Задіяна спеціалізована техніка для розбору та вивезення уламків.
Фахівці долучені до пошуку людей, ліквідації наслідків обстрілів і руйнувань будівель. На одній локації пожежу локалізовано, на всіх інших – ліквідовано. 166 працівників КО «Київзеленбуд» і районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень допомагають розбирати завали на території дитячої лікарні «Охматдит», яка постраждала внаслідок ранкових ракетних ударів.
До робіт також залучені 134 працівники дорожньо-транспортних підприємств столиці та 48 одиниць техніки. Зокрема, 34 самоскиди 20 тонн, дев'ять навантажувачів, два трактори, екскаватор, гідромолот та евакуатор.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.
Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.
До слова, російська ракета у Кривому Розі ракета влучила у будівлю гірничодобувного підприємства.
Коментарі — 0