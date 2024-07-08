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Удар по Києву: понад тисячу рятувальників та комунальників ліквідують наслідки атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Удар по Києву: понад тисячу рятувальників та комунальників ліквідують наслідки атаки
Рятувальники та небайдужі кияни продовжують розбирати завали
фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

Фахівці долучені до пошуку людей, ліквідації наслідків обстрілів і руйнувань будівель

На місцях влучань продовжують працювати понад тисяча рятувальників і працівників комунальних служб. Про це повідомляє КМДА

Зокрема, залучені представники ДСНС, комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку», районних керуючих компаній, КП «Київкомунсервіс» і «Київблагоустрій». Задіяна спеціалізована техніка для розбору та вивезення уламків.

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фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

Фахівці долучені до пошуку людей, ліквідації наслідків обстрілів і руйнувань будівель. На одній локації пожежу локалізовано, на всіх інших – ліквідовано. 166 працівників КО «Київзеленбуд» і районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень допомагають розбирати завали на території дитячої лікарні «Охматдит», яка постраждала внаслідок ранкових ракетних ударів.

До робіт також залучені 134 працівники дорожньо-транспортних підприємств столиці та 48 одиниць техніки. Зокрема, 34 самоскиди 20 тонн, дев'ять навантажувачів, два трактори, екскаватор, гідромолот та евакуатор.

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Наслідки ракетного удару по Києву
фото: Михайло Глуховський/glavcom.ua

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

До слова, російська ракета у Кривому Розі ракета влучила у будівлю гірничодобувного підприємства.

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Теги: Київ столиця КМДА обстріл ДСНС рятувальники

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