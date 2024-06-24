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Після скандалу із Залужним на стіні психдиспансеру Київ береться наводити лад з муралами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Після скандалу із Залужним на стіні психдиспансеру Київ береться наводити лад з муралами
У Святошинському районі столиці з’явився найбільший мурал в Україні, які присвячений українському генералу Валерію Залужному
фото: Facebook/Євгенія Фуллен

Київрада створить комісію, яка погоджуватиме ескізи та локації розміщення монументальних розписів у столиці

Постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій підтримала проєкт рішення про Комісію з питань погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів у столиці з рекомендаціями, напрацьованими спільно з фахівцями під час круглого столу та отриманими від громадськості пропозиціями. Про це повідомляє Київська міська рада.

Рішення Київради стало реакцією на нещодавній скандал з муралом колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла у Великій Британії Валерія Залужного. Річ у тім, що гігантський портрет Залужного було розташовано на стіні інтернату для дітей з особливими ментальними потребами. Точніше на задній стіні однієї з його будівель. Поруч – психоневрологічний диспансер.

Голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха наголосила, що прозора процедура погодження створення муралів у столиці важлива для збереження естетики міста та їх збалансованого відображення у публічному просторі.

«Важливо забезпечити професійний підхід до погодження ескізу та локації кожного муралу, враховуючи, що останнім часом кількість ініціатив щодо створення монументальних розписів значно зросла. Частими стали також випадки гострих публічних дискусій, протестів та скарг», – зазначила Муха.

За словами депутатки, новостворена комісія враховуватиме численні фактори у процесі погодження нових стінописів: мета та концепція, художня та культурна цінність, актуальність та соціальний вплив, гармонійне інтегрування муралу в урбаністичний простір тощо.

«Ці та інші положення дозволять унеможливити хаотичне замальовування міських об'єктів, подекуди зовсім недоречними стінописами сумнівної культурної та художньої цінності. Комісія буде відхиляти ініціативи створення муралів, які містять рекламу, заборонену законодавством України інформацію, а також не буде погоджувати нанесення муралів на фасади будівель, які є об’єктами культурної спадщини», – пояснює вона.

Нагадаємо, у Святошинському районі столиці з’явився найбільший мурал в Україні, які присвячений українському генералу Валерію Залужному.

Зазначимо, що авторка ідеї щодо увічнення образу Залужного на стіні особливої установи вже спричиняла скандали своєю настінною творчістю.

Так, минулого року Євгенія Фуллен самовільно взялася розмальовувати історичну будівлю на вулиці Січових Стрільців у центрі Києва. В юнаку з дівчиною, побіля яких вмостилися пелікан з пташеням, кияни не впізнали персонажів роману «Собор Паризької богоматері», а тим більше не вловили алюзії на військову допомогу Франції Україні, на чому вербально наполягала художниця. Фуллен переробила ескіз, але він теж не знайшов відгуку у душах киян.

Відтак акт творення муралу перервала поліція, яку викликали мешканці кварталу. Незакінчений мурал замалювали. Гнану Есмеральду з пеліканами Євгенія Фуллен хотіла перенести на житловий масив Виноградар, однак і там зустріла спротив місцевих мешканців.

Після цього кияни зареєстрували петицію до столичної влади, і наприкінці листопада 2023 року Київрада запровадила тимчасову заборону на створення нових муралів до того часу, поки не буде розроблено механізм погодження ескізів монументальних розписів на стінах будинків.

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Теги: Валерій Залужний Київ столиця мурал Київрада

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