Порушення мовного закону: яке місто посіло перше місце за кількістю скарг

У першому півріччі 2024 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 365 звернень про порушення мовного закону у Києві

Загалом кількість скарг на порушення мовного закону зменшилась вдвічі у порівнянні з першим півріччям 2023 року

Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови.

У першому півріччі 2024 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 365 звернень про порушення мовного закону у Києві. Таким чином, столиця посіла перше місце у цьому «антирейтингу». У Київській області було зареєстровано 42 звернення. На другому місці – Одеська область, тут зареєстровано 203 звернення. Харківська область посідає третє місце – 98 звернень.

Однак загалом кількість скарг на порушення мовного закону зменшилась вдвічі у порівнянні з першим півріччям 2023 року. Зареєстровано було 1062 звернення проти 2020 за першу половину 2023 року.

«Зменшення кількості звернень громадян щодо порушення Закону про державну мову говорить про часткове покращення мовної ситуації в окремих сферах. Особливо це помітно в інтернет-просторі, обслуговуванні та медіа. Натомість структура порушень у регіонах суттєво змінюється, і на це впливають як регіональна мовна політика, мовна свідомість громадян, так і доступність до інформації та послуг державною мовою», – зауважив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Зокрема, 297 звернень (29% від загальної кількості усіх звернень) стосуються відсутності стартової української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів, через які здійснюється обслуговування споживачів, 160 (15%) – порушень під час обслуговування, 72 (7%) – у сфері надання інформації про товари і послуги.

Також громадяни скаржаться на недотримання вимог законодавства щодо мови інформації для загального ознайомлення (ст. 28) та зовнішньої реклами (ст. 32).

Також 78 звернень було щодо порушення мовного законодавства у сфері освіти та науки, з них 38 стосуються освіти для дорослих. 44 звернення стосуються порушень в органах влади, а 65 громадян повідомили про порушення у сфері охорони здоров’я під час надання послуг окремими лікарями у лікарнях, діагностичних центрах та сімейних амбулаторіях, а також про отримання інформації від лабораторних центрів недержавною мовою.

У першому півріччі 2024 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 365 звернень про порушення мовного закону у Києві інфографіка уповноваженого із захисту державної мови

У Дніпропетровській області зареєстровано 93 звернення. Також 26 звернень має Запорізька область, 20 – Полтавська, 18 – Миколаївська, по 17 – Львівська та Чернігівська, 12 – Житомирська, 11 – Вінницька та Донецька, дев’ять – Кіровоградська, вісім – Сумська, сім – Закарпатська, шість – Хмельницька, по чотири – Тернопільська та Чернівецька, три – Івано-Франківська, по два – Черкаська та Волинська. З Луганської та Херсонської областей звернення не надходили.

Нагадаємо, за минулий рік в ефірах загальнонацональних телерадіокомпаній не звучало жодної російської пісні. Про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє Укрінформ.

До слова, у 2023 році до мовного омбудсмена надійшло 96 звернень щодо порушення мовного законодавства в закладах вищої та фахової передвищої освіти. Про це йдеться у щорічному звіті Уповноваженого із захисту української мови.