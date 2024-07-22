Безкоштовне морозиво та розваги: Данія вирішила нагороджувати «вихованих» туристів

Копенгаген нагороджує туристів солодощами і катанням на лижах

У столиці Данії, Копенгагені, туристів будуть нагороджувати безкоштовними напоями, їжею та розвагами, якщо вони будуть проявляти під час подорожі «екологічну відповідальність». Таку ідею подала міська рада з туризму і представила програму CopenPay, щоб спонукати туристів поводитися більш екологічно цього літа. Про це пише The Independent.

В акції беруть участь 24 пам'ятки, зокрема Національний музей Данії, громадський простір CopenHill, центр активного відпочинку на воді Green Kayak і фуд-хол Absalon. Туристи можуть отримувати такі нагороди, як безкоштовні кава, коктейлі, морозиво, прокат велосипедів, органічні страви, тури з човном і додатковий час катання на лижах на штучному схилі Копенгагена, як правило, в обмін на збирання сміття або прибуття в місто на екологічно чистому транспорті.

Як доказ «зелених дій» для отримання винагород туристи зможуть використовувати квитки на поїзд і фотографії, але організатори заявляють, що система CopenPay «побудована на довірі».

Пілотна схема CopenPay була запущена 15 липня 2024 року і триватиме до 11 серпня.

Як зазначає видання, столиця Данії, яка за рейтингом GDS-Index займає третє місце серед найбільш екологічно розвинених міст у світі, має намір пропагувати екологічно чисту поведінку серед своїх понад 12 млн відвідувачів. Близько 62% містян у Данії уже їздять на роботу велосипедом або громадським транспортом, а також беруть участь в екологічних заходах і волонтерять на міських фермах.

Раніше Державні залізниці Данії (DSB) активно працюють над зниженням свого вуглецевого сліду та переходом на використання відновлюваних джерел енергії. У рамках цих зусиль вони підписали важливу угоду з компанією European Energy про закупівлю частини електроенергії, яка буде вироблятись новою сонячною електростанцією на сході країни.