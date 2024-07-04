Карандєєв повідомив, скільки музейних експонатів залишилося на окупованих територіях

«Дуже багато ми втратили музейних експонатів, частина з них була пограбована, а деякі з них постраждали від ворожих обстрілів», – Карандєєв

Виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що на тимчасово окупованих територіях України залишилося близько 1,5 млн музейних експонатів. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Дуже багато ми втратили музейних експонатів, частина з них була пограбована, а деякі з них постраждали від ворожих обстрілів. За нашими приблизними оцінками, близько 1,5 млн експонатів зараз перебувають на окупованій території, і їх доля нам наразі до кінця невідома», – зазначив Карандєєв.

В. о. міністра культури додав, що злочини Росії документуються.

«Ми документуємо ці злочини. Це здійснюється двома шляхами. По-перше, за міжнародними протоколами спільно з ЮНЕСКО, а також за нашими національними. І незабаром буде той час, коли на підставі цих свідчень, цих документів ми зможемо підготувати позови до держави-агресора, які неодмінно знайдуть своє справедливе рішення», – наголосив Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо, 112 картин з колекції обвинуваченого у державній зраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ та кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука визнано такими, що мають історичну та культурну цінність.

Як повідомлялося, після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря» в Амстердамі, повернулися до України.