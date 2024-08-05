Культурний Київ. Афіша мистецьких подій із 5 до 11 серпня
Щотижневий дайджест культурних заходів у столиці
Департамент культури Київської міської державної адміністрації представив щотижневий дайджест мистецьких подій із 5 до 11 серпня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події театрів, музеїв і бібліотек.
Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Зміст
Театри
Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»:
- 10 серпня – відкриття 37-го театрального сезону. «Весілля в Авлабарі»;
- 11 серпня – ексцентрично-музична комедія по-гуцульськи «Гуцулка Ксеня».
Київський академічний театр ляльок:
- 9 серпня – «Украдене щастя»;
- 10 серпня – «Соломʼяний бичок»;
- 11 серпня – «Кіт у чоботях».
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- Дитячий простір «У світі казок»
- 7 серпня – весела казка про дружбу «Котик та Півник»;
- 10 серпня – мюзикл «Лікар Айболить»;
- 11 серпня – музична казка «Була у Зайчика хатинка…».
Національний академічний духовий оркестр України:
- 6 серпня – Маестро Енніо Морріконе. Музика до кіно.
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 14 серпня – виставка художніх творів із фондів МІК «Літо в обіймах Дніпра»;
- 6 серпня – 27 вересня – персональна виставка творів народного художника України І. Марчука;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- до 31 серпня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- до 31 серпня – виставка «Тransfero», присвячена 90-й річниці повернення столиці України до Києва;
- 9–11 серпня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 9 серпня – «Баран-баран-буц»: інтерактивна онлайн-лекція за книгою Марка Грушевського «Дитина в звичаях і віруваннях українського народу»;
- 9 серпня – пішохідна екскурсія «Володимирський шлях Михайла Грушевського»;
- 11 серпня – «Кавові історії Грушевських».
Музей української діаспори:
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».
Музей шістдесятництва:
- до 31 серпня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- до 31 серпня – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;
- до 31 серпня – фотовиставка «Літні мандрівки шістдесятників»;
- до 31 серпня – виставка художниці Олени Зарецької;
- до 31 серпня – фотовиставка «Літні мандрівки шістдесятників»;
- 10 серпня – майстер-клас Олени Зарецької зі створення колажів.
Музей окупації Києва:
- 10 серпня – уроки давньоруської гри «Тавлія»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».
Музей Шолом-Алейхема:
- 8 серпня – відкриття виставки дитячих малюнків і фото про заняття в клубі. Спільний проєкт Музею Шолом-Алейхема та кінного клубу «Спорт-еліт»;
- щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- до 31 грудня – виставка «Tempo Primo»;
- 10 серпня – концерт класичної музики «Серпневе адажіо».
Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:
- до 10 серпня – міжнародна виставка картин «Україна – наш дім»;
- 5–31 серпня – фондова виставка «Павло Тичина. Образи і слова».
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
- до 30 серпня – персональна виставка Нікіти Тітова «Живопис, графіка, плакат».
Музей гетьманства:
- до 18 серпня – фотовиставка 7-й Фестиваль Pavlovka Pinhole Fest 2024: Habital представляє роботи 70 авторів із 30 країн;
- 10 серпня – тематична екскурсія М. Г. Павлишин «Дитячі роки Павла Скоропадського».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
За попереднім замовленням:
- інтерактивна екскурсія «Світ театральних професій» (для школярів 3–6 класів);
- інтерактивна екскурсія «Там, де музика живе» (для дітей та дорослих);
- екскурсія «Розвиток музичного мистецтва України», що розповідає про розвиток української музики від давніх фольклорних джерел до різноманітних класичних форм і жанрів на основі представлених в експозиції матеріалів.
Будинок-музей М. Заньковецької:
- 5–13 серпня – продовження персональної художньої виставки «Закоханий у вірші» відомого українського художника, ілюстратора та педагога Анатолія Фролова;
- 6 серпня – відкриття виставки до Дня народження Марії Заньковецької (з фондів МТМКУ);
- до 13 серпня – персональна художня виставка «Закоханий у вірші» відомого українського художника, ілюстратора та педагога Анатолія Фролова.
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- 10 серпня – кураторська екскурсія Євгенії Білоусової виставкою «Сергій Шишко. Живописний щоденник. У тенетах часу».
Національний музей декоративного мистецтва України:
- до 1 вересня – виставка «Золоте перевесло мистецької династії Саєнків». Із колекції музею та приватної збірки родини Саєнків;
- 7–11 серпня – відкриття виставки робіт фіналістів Міжнародного конкурсу малюнка Sustainable Creativity «Eco-Friendly Art» (створення авторського образу рослини чи квітки, занесеної до Червоної книги України);
- 11 серпня – екскурсія «Таємниці Митрополичих покоїв і Благовіщенської церкви».
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- до 9 серпня – виставка «Україна і Українці» (давні світлини кінця ХІХ – І половини ХХ століть з історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці»);
- до 15 вересня – планшетна вулична виставка «До своєї природи» – про осмислення теми історичного взаємозв’язку українців із природою через культуру та про цінність національного природного та культурного спадку.
Музей книги і друкарства України:
- 11 серпня – концерт класичної музики від Національної філармонії України;
- до 18 серпня – продовження експонування виставки сакрального живопису «Пошуки щирості. Нове церковне мистецтво» від митців Олексія і Оксани Возіянових, Катерини Вільховецької, Романа Селівачова, Олексія Чекаля, Галі Андрусенко та ін. Куратори – Оксана Здор, Галина Карпінчук;
- упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.
У програмі: виставка оригіналів ілюстрацій українських художників до творів Тараса Шевченка та видань збірки поезій «Кобзар»;
- упродовж місяця – виставка «Українці. Хто ми і навіщо є?». Етнологічні дослідження, присвячені святу Трійця;
- продовження експонування виставки «Відкриваємо книгу» студентів КНУ імені Бориса Грінченка, спеціальності «книжкова графіка»;
- упродовж місяця – виставка «Дарую музею» (книги, графіка, фото музеєві від Юрія Рибчука, Оксани Юрчишин, Дмитра Степовика, Дмитра Павличка, Ганни Горобець, Леоніда Фінберга).
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- 6–20 серпня – до 79-ї річниці бомбардування Хіросіми та Нагасакі – виставка документального фото. «Хіросіма. Нагасакі. Ніколи знову!» (спільно з Музеєм Миру, за сприяння Музею атомної бомби Нагасакі та Меморіального Музею миру в Хіросімі).
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:
- 10 серпня – «Любов назавжди»;
- 11 серпня – «Квіти та Оскар».
Музей видатних діячів української культури:
- до 30 вересня – «Салон Проні Прокопівни». Інтерактивна виставка за мотивами твору «За двома зайцями» М. Старицького;
- до 2 вересня – виставка живопису Слави Бирука;
- 11 серпня о 14:00 – тематичне чаювання «Постать Тараса Шевченка в житті і творчості родини Старицьких»;
- 10 серпня – пішохідна екскурсія «Київський латинський квартал Косачів»;
- 4 та 25 серпня о 12:00 – лекторій із чаюванням «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;
- щосуботи о 12:00 – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
- щонеділі о 12:00 – «Панас Саксаганський. Магія перетворення». Лекторій із чаюванням;
- щовівторка та щосуботи о 13:00 – квест для дітей «Таємниці музичних інструментів».
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 7 серпня – День відкритих дверей:
- Виставка «Гаага-Київ: Живопис кінця XIX – початку XX століття з колекцій родини Гоґстедерів та Понамарчуків»;
- Виставка «А раптом ви щось тут знайдете» – презентація підсумкової роботи креативних підліткових майстерень;
- 8–11 серпня – виставка «Гаага-Київ: Живопис кінця XIX – початку XX століття з колекцій родини Гоґстедерів та Понамарчуків»;
- 8–11 серпня – виставка «А раптом ви щось тут знайдете» – презентація підсумкової роботи креативних підліткових майстерень;
- 8 серпня – проєкт «Крізь потаємні дверцята». Презентація одного предмета з колекції Музею Ханенків. Протягом одного дня експозиціонування одного твору з колекції Музею Ханенків та екскурсії в межах проєкту;
- 8, 10, 11 серпня – екскурсія виставкою «Гаага-Київ»;
- 10–11 серпня – «Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
- 10 серпня – майстер-клас для дітей;
- 10 серпня – екскурсія виставкою «А раптом ви тут щось знайдете?»;
- 10 серпня – екскурсія інтер’єрами Музею Ханенків;
- 11 серпня – працюватиме музейний дворик;
- 11 серпня – екскурсія інтер’єрами Музею Ханенків.
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 6 серпня – Фарби життя. Майстер-клас із кольорового піску: індійська мандала (програма арттерапії для людей з інвалідністю та маломобільних груп);
- 8 серпня – Пам’ять серця. Мистецькі хроніки «Україно, ти моя молитва». Документальний фільм про Василя Симоненка. Куратор режисер Ж. Бебешко;
- 10 серпня – Голосіївський мануар. «Пяцола і танго». Концерт акордеонної музики. Виконує народний артист України В. Самофалов.
Бібліотеки
Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:
- 5–11 серпня – виставка картин Аліни Межибовської «Віночок»;
- 7 серпня – настільні ігри для дітей (7+) та дорослих «РlayLibrary»;
- 8 серпня – розмовний клуб «Зустрічі з українською».
Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:
- 8 серпня – розмовний клуб «Говоримо українською»;
- 8 серпня – гурток «Місто майстрів»;
- 10 серпня – «Клуб самодопомоги», надання психологічної підтримки ВПО та киянам.
Бібліотека ім. В. Сосюри:
6 серпня – літературно-розмовний клуб «Моя мова».
Центральна районна бібліотека «Печерська»:
- 8 серпня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;
- 5–11 серпня –виставка живопису української художниці Олени Смаль «Пірует».
Бібліотека естетичного виховання:
- 8 серпня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель».
Бібліотека ім. О. Вишні:
- 11 серпня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині»;
- 11 серпня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».
Бібліотека «Книголюб»:
- 5–11 серпня – персональна виставка живопису «Земля Нескорених» відомого українського художника-живописця Юрія Базавлука.
Бібліотека №150:
- 5–11 серпня – виставка факсимільних репродукцій картин Шрі Чинмоя «JHARNA-KALA: мистецтво першоджерела».
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва:
- 7 серпня – книжкова виставка-персоналія «Пантелеймон Куліш – подвижник української ідеї» (205-річчя від дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша (1819–1897), українського письменника, фольклориста, етнографа, мовознавця, перекладача, критика, редактора, видавця, філософа історії);
- 9 серпня – «Мері Поппінс» (до 90-річчя від виходу у світ казкової повісті П. Треверс) – кіноперегляд;
- 8 серпня – «Реєстрація народження, шлюбу та смерті в різні роки». Розглянемо метричні книги різних часів, різних конфесій разом зі спеціалістом з генеалогії, дослідником архівів, редактором газети «Рідний край» Олексієм Новіковим;
- до 10 серпня – «Гете у світовому мистецтві» (275 років від дня народження видатного німецького письменника, драматурга, вченого);
- 16 серпня – книжкова виставка до ювілейних дат «Літературний календар»;
- протягом місяця – книжкова виставка з циклу «Веселка книжкового літа» – літні читання за шкільною програмою на допомогу школярам;
- щосуботи о 11:00 – English Speaking Club;
- щопонеділка о 14:00 – кіноклуб «Перегляди фільмів мовою оригіналу»;
- щопонеділка о 11:00 – показ фільмів Богдана Браги.
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- 6 серпня – стрим-бесіда з Уляною Глібчук, письменницею та журналісткою, «100 років з дня народження художниці Л.М. Семикіної»;
- 12 серпня – стрим-зустріч із заступником директора КМЦ – Михайлом Перцевим до Міжнародного дня молоді «Про роботу молодіжних центрів України»;
- 10–30 серпня – книжкова виставка до Дня Незалежності України «Незалежність підіймає на крилах…»;
- протягом місяця – книжкова виставка до Дня Незалежності України «Україна крізь віки»;
- протягом місяця – виставка-пам’ять до Дня пам’яті Захисників і Захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України «Їх подвигу не буде забуття…»;
- протягом місяця – «Ігродень у молодіжній» – гра в настільні ігри;
- щопонеділка о 12:00 – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність», «Смартфон для дорослих».
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