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Культурний Київ. Афіша мистецьких подій із 5 до 11 серпня

Христина Жиренко
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Культурний Київ. Афіша мистецьких подій із 5 до 11 серпня
Культурна афіша столиці на 5-11 серпня 2024 року
фото з відкритих джерел

Щотижневий дайджест культурних заходів у столиці

Департамент культури Київської міської державної адміністрації представив щотижневий дайджест мистецьких подій із 5 до 11 серпня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події театрів, музеїв і бібліотек.

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зміст

Театри

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»:

  • 10 серпня – відкриття 37-го театрального сезону. «Весілля в Авлабарі»;
  • 11 серпня – ексцентрично-музична комедія по-гуцульськи «Гуцулка Ксеня».

Київський академічний театр ляльок:

  • 9 серпня – «Украдене щастя»;
  • 10 серпня – «Соломʼяний бичок»;
  • 11 серпня – «Кіт у чоботях».

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • Дитячий простір «У світі казок»
  • 7 серпня – весела казка про дружбу «Котик та Півник»;
  • 10 серпня – мюзикл «Лікар Айболить»;
  • 11 серпня – музична казка «Була у Зайчика хатинка…».

Національний академічний духовий оркестр України:

  • 6 серпня – Маестро Енніо Морріконе. Музика до кіно.

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • до 14 серпня – виставка художніх творів із фондів МІК «Літо в обіймах Дніпра»;
  • 6 серпня – 27 вересня – персональна виставка творів народного художника України І. Марчука;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • до 31 серпня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • до 31 серпня – виставка «Тransfero», присвячена 90-й річниці повернення столиці України до Києва;
  • 9–11 серпня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 9 серпня – «Баран-баран-буц»: інтерактивна онлайн-лекція за книгою Марка Грушевського «Дитина в звичаях і віруваннях українського народу»;
  • 9 серпня – пішохідна екскурсія «Володимирський шлях Михайла Грушевського»;
  • 11 серпня – «Кавові історії Грушевських».

Музей української діаспори:

  • до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

  • до 31 серпня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 31 серпня – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;
  • до 31 серпня – фотовиставка «Літні мандрівки шістдесятників»;
  • до 31 серпня – виставка художниці Олени Зарецької;
  • до 31 серпня – фотовиставка «Літні мандрівки шістдесятників»;
  • 10 серпня – майстер-клас Олени Зарецької зі створення колажів.

Музей окупації Києва:

  • 10 серпня – уроки давньоруської гри «Тавлія»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

  • 8 серпня – відкриття виставки дитячих малюнків і фото про заняття в клубі. Спільний проєкт Музею Шолом-Алейхема та кінного клубу «Спорт-еліт»;
  • щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • до 31 грудня – виставка «Tempo Primo»;
  • 10 серпня – концерт класичної музики «Серпневе адажіо».

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

  • до 10 серпня – міжнародна виставка картин «Україна – наш дім»;
  • 5–31 серпня – фондова виставка «Павло Тичина. Образи і слова».

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

  • до 30 серпня – персональна виставка Нікіти Тітова «Живопис, графіка, плакат».

Музей гетьманства:

  • до 18 серпня – фотовиставка 7-й Фестиваль Pavlovka Pinhole Fest 2024: Habital представляє роботи 70 авторів із 30 країн;
  • 10 серпня – тематична екскурсія М. Г. Павлишин «Дитячі роки Павла Скоропадського».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

За попереднім замовленням:

  • інтерактивна екскурсія «Світ театральних професій» (для школярів 3–6 класів);
  • інтерактивна екскурсія «Там, де музика живе» (для дітей та дорослих);
  • екскурсія «Розвиток музичного мистецтва України», що розповідає про розвиток української музики від давніх фольклорних джерел до різноманітних класичних форм і жанрів на основі представлених в експозиції матеріалів.

Будинок-музей М. Заньковецької:

  • 5–13 серпня – продовження персональної художньої виставки «Закоханий у вірші» відомого українського художника, ілюстратора та педагога Анатолія Фролова;
  • 6 серпня – відкриття виставки до Дня народження Марії Заньковецької (з фондів МТМКУ);
  • до 13 серпня – персональна художня виставка «Закоханий у вірші» відомого українського художника, ілюстратора та педагога Анатолія Фролова.

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • 10 серпня – кураторська екскурсія Євгенії Білоусової виставкою «Сергій Шишко. Живописний щоденник. У тенетах часу».

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • до 1 вересня – виставка «Золоте перевесло мистецької династії Саєнків». Із колекції музею та приватної збірки родини Саєнків;
  • 7–11 серпня – відкриття виставки робіт фіналістів Міжнародного конкурсу малюнка Sustainable Creativity «Eco-Friendly Art» (створення авторського образу рослини чи квітки, занесеної до Червоної книги України);
  • 11 серпня – екскурсія «Таємниці Митрополичих покоїв і Благовіщенської церкви».

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • до 9 серпня – виставка «Україна і Українці» (давні світлини кінця ХІХ – І половини ХХ століть з історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці»);
  • до 15 вересня – планшетна вулична виставка «До своєї природи» – про осмислення теми історичного взаємозв’язку українців із природою через культуру та про цінність національного природного та культурного спадку.

Музей книги і друкарства України:

  • 11 серпня – концерт класичної музики від Національної філармонії України;
  • до 18 серпня – продовження експонування виставки сакрального живопису «Пошуки щирості. Нове церковне мистецтво» від митців Олексія і Оксани Возіянових, Катерини Вільховецької, Романа Селівачова, Олексія Чекаля, Галі Андрусенко та ін. Куратори – Оксана Здор, Галина Карпінчук;
  • упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

У програмі: виставка оригіналів ілюстрацій українських художників до творів Тараса Шевченка та видань збірки поезій «Кобзар»;

  • упродовж місяця – виставка «Українці. Хто ми і навіщо є?». Етнологічні дослідження, присвячені святу Трійця;
  • продовження експонування виставки «Відкриваємо книгу» студентів КНУ імені Бориса Грінченка, спеціальності «книжкова графіка»;
  • упродовж місяця – виставка «Дарую музею» (книги, графіка, фото музеєві від Юрія Рибчука, Оксани Юрчишин, Дмитра Степовика, Дмитра Павличка, Ганни Горобець, Леоніда Фінберга).

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • 6–20 серпня – до 79-ї річниці бомбардування Хіросіми та Нагасакі – виставка документального фото. «Хіросіма. Нагасакі. Ніколи знову!» (спільно з Музеєм Миру, за сприяння Музею атомної бомби Нагасакі та Меморіального Музею миру в Хіросімі).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

  • 10 серпня – «Любов назавжди»;
  • 11 серпня – «Квіти та Оскар».

Музей видатних діячів української культури:

  • до 30 вересня – «Салон Проні Прокопівни». Інтерактивна виставка за мотивами твору «За двома зайцями» М. Старицького;
  • до 2 вересня – виставка живопису Слави Бирука;
  • 11 серпня о 14:00 – тематичне чаювання «Постать Тараса Шевченка в житті і творчості родини Старицьких»;
  • 10 серпня – пішохідна екскурсія «Київський латинський квартал Косачів»;
  • 4 та 25 серпня о 12:00 – лекторій із чаюванням «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;
  • щосуботи о 12:00 – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
  • щонеділі о 12:00 – «Панас Саксаганський. Магія перетворення». Лекторій із чаюванням;
  • щовівторка та щосуботи о 13:00 – квест для дітей «Таємниці музичних інструментів».

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 7 серпня – День відкритих дверей:
  • Виставка «Гаага-Київ: Живопис кінця XIX – початку XX століття з колекцій родини Гоґстедерів та Понамарчуків»;
  • Виставка «А раптом ви щось тут знайдете» – презентація підсумкової роботи креативних підліткових майстерень;
  • 8–11 серпня – виставка «Гаага-Київ: Живопис кінця XIX – початку XX століття з колекцій родини Гоґстедерів та Понамарчуків»;
  • 8–11 серпня – виставка «А раптом ви щось тут знайдете» – презентація підсумкової роботи креативних підліткових майстерень;
  • 8 серпня – проєкт «Крізь потаємні дверцята». Презентація одного предмета з колекції Музею Ханенків. Протягом одного дня експозиціонування одного твору з колекції Музею Ханенків та екскурсії в межах проєкту;
  • 8, 10, 11 серпня – екскурсія виставкою «Гаага-Київ»;
  • 10–11 серпня – «Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
  • 10 серпня – майстер-клас для дітей;
  • 10 серпня – екскурсія виставкою «А раптом ви тут щось знайдете?»;
  • 10 серпня – екскурсія інтер’єрами Музею Ханенків;
  • 11 серпня – працюватиме музейний дворик;
  • 11 серпня – екскурсія інтер’єрами Музею Ханенків.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

  • 6 серпня – Фарби життя. Майстер-клас із кольорового піску: індійська мандала (програма арттерапії для людей з інвалідністю та маломобільних груп);
  • 8 серпня – Пам’ять серця. Мистецькі хроніки «Україно, ти моя молитва». Документальний фільм про Василя Симоненка. Куратор режисер Ж. Бебешко;
  • 10 серпня – Голосіївський мануар. «Пяцола і танго». Концерт акордеонної музики. Виконує народний артист України В. Самофалов.

Бібліотеки

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

  • 5–11 серпня – виставка картин Аліни Межибовської «Віночок»;
  • 7 серпня – настільні ігри для дітей (7+) та дорослих «РlayLibrary»;
  • 8 серпня – розмовний клуб «Зустрічі з українською».

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

  • 8 серпня – розмовний клуб «Говоримо українською»;
  • 8 серпня – гурток «Місто майстрів»;
  • 10 серпня – «Клуб самодопомоги», надання психологічної підтримки ВПО та киянам.

Бібліотека ім. В. Сосюри:

6 серпня – літературно-розмовний клуб «Моя мова».

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

  • 8 серпня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;
  • 5–11 серпня –виставка живопису української художниці Олени Смаль «Пірует».

Бібліотека естетичного виховання:

  • 8 серпня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель».

Бібліотека ім. О. Вишні:

  • 11 серпня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині»;
  • 11 серпня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Книголюб»:

  • 5–11 серпня – персональна виставка живопису «Земля Нескорених» відомого українського художника-живописця Юрія Базавлука.

Бібліотека №150:

  • 5–11 серпня – виставка факсимільних репродукцій картин Шрі Чинмоя «JHARNA-KALA: мистецтво першоджерела».

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва:

  • 7 серпня – книжкова виставка-персоналія «Пантелеймон Куліш – подвижник української ідеї» (205-річчя від дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша (1819–1897), українського письменника, фольклориста, етнографа, мовознавця, перекладача, критика, редактора, видавця, філософа історії);
  • 9 серпня – «Мері Поппінс» (до 90-річчя від виходу у світ казкової повісті П. Треверс) – кіноперегляд;
  • 8 серпня – «Реєстрація народження, шлюбу та смерті в різні роки». Розглянемо метричні книги різних часів, різних конфесій разом зі спеціалістом з генеалогії, дослідником архівів, редактором газети «Рідний край» Олексієм Новіковим;
  • до 10 серпня – «Гете у світовому мистецтві» (275 років від дня народження видатного німецького письменника, драматурга, вченого);
  • 16 серпня – книжкова виставка до ювілейних дат «Літературний календар»;
  • протягом місяця – книжкова виставка з циклу «Веселка книжкового літа» – літні читання за шкільною програмою на допомогу школярам;
  • щосуботи о 11:00 – English Speaking Club;
  • щопонеділка о 14:00 – кіноклуб «Перегляди фільмів мовою оригіналу»;
  • щопонеділка о 11:00 – показ фільмів Богдана Браги.

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • 6 серпня – стрим-бесіда з Уляною Глібчук, письменницею та журналісткою, «100 років з дня народження художниці Л.М. Семикіної»;
  • 12 серпня – стрим-зустріч із заступником директора КМЦ – Михайлом Перцевим до Міжнародного дня молоді «Про роботу молодіжних центрів України»;
  • 10–30 серпня – книжкова виставка до Дня Незалежності України «Незалежність підіймає на крилах…»;
  • протягом місяця – книжкова виставка до Дня Незалежності України «Україна крізь віки»;
  • протягом місяця – виставка-пам’ять до Дня пам’яті Захисників і Захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України «Їх подвигу не буде забуття…»;
  • протягом місяця – «Ігродень у молодіжній» – гра в настільні ігри;
  • щопонеділка о 12:00 – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність», «Смартфон для дорослих».
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Теги: театр бібліотека музеї столиця культура

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