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Укргідрометцентр пояснив, як забруднення повітря впливатиме на самопочуття киян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Укргідрометцентр пояснив, як забруднення повітря впливатиме на самопочуття киян
Спекотна та суха погода сприятиме накопиченню в повітрі забруднюючих речовин
фото з відкритих джерел

Протягом 24-28 липня вміст діоксиду азоту у повітрі буде критичного рівня

У Києві зафіксовано забруднення повітря, що може спричинити погане самопочуття у мешканців столиці. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Згідно з даними стаціонарних пунктів спостереження за станом атмосферного повітря, 23 липня середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві перевищив гранично допустимі концентрації

«Протягом 24-28 липня вміст діоксиду азоту у повітрі буде критичного рівня – перевищить п'ять гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей», – зазначили в Укргідрометцентрі.

Як зазначили синоптики, спекотна та суха погода сприятиме накопиченню в повітрі і інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду). Натомість поліпшення ситуації варто очікувати 29-30 липня.

Нагадаємо, в Україні 24 липня очікується мінлива хмарність, на заході країни пройдуть дощі з грозами, в окремих районах можливий град та шквали вітру до 20 м/с. На решті території переважно без опадів, лише вдень на Житомирщині та Вінниччині можливі короткочасні дощі.

Раніше стало відомо, що найближчими днями у Києві буде сухо й не спекотно, проте наприкінці тижня погода зміниться. Синоптики прогнозують спочатку повернення дощів, а згодом й повернення 30-градусної спеки.

Згідно з попередніми даними служби кліматичних змін Copernicus Європейського Союзу, неділя, 21 липня, була найспекотнішим днем ​​у світі.

Як повідомлялося, на Європу чекає африканський антициклон «Харон», який вдарить спекою по низці країн. Експерти очікують, що на півдні та у Східній Європі можуть відбутися блекаути. Тим часом оптові біржові ціни на електроенергію в Румунії, Сербії, Болгарії та Угорщині зросли за останні десять днів більш ніж утричі.

До слова, Балкани, як і більша частина Європи, продовжують потерпати від тривалої спеки, що спричинила лісові пожежі. Унаслідок спеки вперше пересохло сербське озеро. На Балканах цього тижня температура різко стала вищою, а в більшості країн регіону, зокрема в Хорватії, Північній Македонії та Чорногорії очікують на температуру близько 39°C.

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Теги: Київ погода спека столиця кияни здоров'я Укргідрометцентр

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