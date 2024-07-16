У Києві ремонтуватимуть вулицю Нову (схема)

Вулицю Нову у столиці закриють на ремонт

Півтора місяці буде обмежено рух на одній із вулиць Солом'янського району столиці

Із 16 липня до 31 серпня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт обмежать рух транспорту вулицею Новою, на ділянці від проспекту Повітряних Сил до переїзду через залізничні колії. Про це попереджає КК «Київавтодор».

На першому етапі робіт обмеження діятиме лише в напрямку виїзду з міста.

Схема перекриття вулиці

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

До слова, на столичній вулиці Героїв Дніпра у зв'язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт обмежено рух транспорту до 31 липня.