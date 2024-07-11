Чи зростуть ціни на проїзд у Києві? Столична влада дала відповідь

Департаменті транспортної інфраструктури КМДА поки не розглядає підвищення цін на проїзд

В українських містах масово зростають тарифи на проїзд у громадському транспорті

Київська влада поки не підійматиме вартість проїзду в міському транспорті. Про це повідомила КМДА у відповідь на запит «РБК-Україна».

«Щодо питання підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті міста Києва у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що наразі питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва не розглядається» – зазначено у відповіді пресслужби КМДА.

Нагадаємо, через зростання тарифів на електроенергію та пальне в Україні дорожчає проїзд в громадському транспорті. Ціни на проїзд у деяких регіонах можуть підняти до 50%. «Главком» проаналізував, що може змінитися для пасажирів найближчим часом.

Як повідомлялося, у Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним. Зокрема, протягом канікул діятиме знижка 75%. Придбати квиток зі знижкою можна через застосунок «Київ Цифровий» або термінал самообслуговування.