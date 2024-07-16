Київ прощається з командиром батальйону ОУН Миколою Коханівським (фото)

За словами Білозерської, Микола Коханівський любив збиратися на Майдані, тому іншого прощання з ним не могло і не мало бути

У Києві проходить прощання із командиром батальйону ОУН Миколою Коханівським на псевдо Буревій. Про це повідомила журналістка та військова Олена Білозерська.

«Згадують протестні акції, у яких він брав участь – а вони не закінчуються, наче те довоєнне десятиліття нашого життя тривало вічність. Навіть я не пам'ятаю всіх отих акцій, всіх отих судів... Дійсно, вічний революціонер. І воїн козацького штибу», – написала вона.

Як зазначила Білозерська, Микола Коханівський любив збиратися на Майдані, тому іншого прощання з ним не могло і не мало бути.

«Честь і хвала хлопцям, які зробили це прощання можливим. Ті з нас, хто переживуть цю війну, запам'ятають Миколу як живу душу барикад, яких на наше покоління через край випало, і кінця-краю їм не видно», – додала військова.

Церемонія прощання з Коханівським фото: Facebook/Олена Білозерська

Нагадаємо, біля Вовчанська на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський.

Микола Коханівський народився 25 травня 1971 року в смт Приазовському (Запорізька область). 2003 року переїжджає до Києва, де починає громадську діяльність націозахисного характеру.

Брав участь у Помаранчевій революції. З 19 по 31 грудня 2005 року брав участь у голодуванні біля адміністрації президента проти набуття чинності так званої політреформи, яка змінила президентсько-парламентську форму правління в Україні на парламентсько-президентську.

Першим в Україні розбив у Києві пам'ятник комуністичному діячу, одному з організаторів ВЧК та Голодомору в Україні Григорію Петровському, за що на Миколу Коханівського було заведено першу кримінальну справу.

У 2012 році Микола Коханівський балотувався до Верховної Ради по у мажоритарному окрузі №97 на Київщині від партії Конгрес Українських Націоналістів, посів 11 місце, здобувши 1% голосів.

Був учасником боїв на Грушевського та Інститутській, в тому числі 18-19 лютого 2014 року на Майдані Незалежності. З початком російсько-української війни на Сході на базі Першої Київської сотні ОУН ім. Євгена Коновальця розпочав формування боєздатного підрозділу для захисту суверенітету та Незалежності України. Микола Коханівський перебував на посаді командира Добровольчого батальйону ОУН з початку його створення до серпня 2016 року.

22 червня 2020 – Шевченківський районний суд м. Києва оголосив вирок провіднику добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському по справі погрому російських банків. Суд визнав Коханівського винним та присудив йому два роки обмеження волі з відтермінуванням в один рік.