Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ прощається з командиром батальйону ОУН Миколою Коханівським (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Київ прощається з командиром батальйону ОУН Миколою Коханівським (фото)
Церемонія прощання з Коханівським
фото: Facebook/Олена Білозерська

За словами Білозерської, Микола Коханівський любив збиратися на Майдані, тому іншого прощання з ним не могло і не мало бути

У Києві проходить прощання із командиром батальйону ОУН Миколою Коханівським на псевдо Буревій. Про це повідомила журналістка та військова Олена Білозерська.

«Згадують протестні акції, у яких він брав участь – а вони не закінчуються, наче те довоєнне десятиліття нашого життя тривало вічність. Навіть я не пам'ятаю всіх отих акцій, всіх отих судів... Дійсно, вічний революціонер. І воїн козацького штибу», – написала вона.

Київ прощається з командиром батальйону ОУН Миколою Коханівським (фото) фото 1

Як зазначила Білозерська, Микола Коханівський любив збиратися на Майдані, тому іншого прощання з ним не могло і не мало бути.

«Честь і хвала хлопцям, які зробили це прощання можливим. Ті з нас, хто переживуть цю війну, запам'ятають Миколу як живу душу барикад, яких на наше покоління через край випало, і кінця-краю їм не видно», – додала військова.

Церемонія прощання з Коханівським
Церемонія прощання з Коханівським
фото: Facebook/Олена Білозерська

Нагадаємо, біля Вовчанська на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський.

Микола Коханівський народився 25 травня 1971 року в смт Приазовському (Запорізька область). 2003 року переїжджає до Києва, де починає громадську діяльність націозахисного характеру.

Брав участь у Помаранчевій революції. З 19 по 31 грудня 2005 року брав участь у голодуванні біля адміністрації президента проти набуття чинності так званої політреформи, яка змінила президентсько-парламентську форму правління в Україні на парламентсько-президентську.

Першим в Україні розбив у Києві пам'ятник комуністичному діячу, одному з організаторів ВЧК та Голодомору в Україні Григорію Петровському, за що на Миколу Коханівського було заведено першу кримінальну справу.

У 2012 році Микола Коханівський балотувався до Верховної Ради по у мажоритарному окрузі №97 на Київщині від партії Конгрес Українських Націоналістів, посів 11 місце, здобувши 1% голосів.

Був учасником боїв на Грушевського та Інститутській, в тому числі 18-19 лютого 2014 року на Майдані Незалежності. З початком російсько-української війни на Сході на базі Першої Київської сотні ОУН ім. Євгена Коновальця розпочав формування боєздатного підрозділу для захисту суверенітету та Незалежності України. Микола Коханівський перебував на посаді командира Добровольчого батальйону ОУН з початку його створення до серпня 2016 року.

22 червня 2020 – Шевченківський районний суд м. Києва оголосив вирок провіднику добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському по справі погрому російських банків. Суд визнав Коханівського винним та присудив йому два роки обмеження волі з відтермінуванням в один рік. 

Читайте також: Справа Коханівського. Досьє на комбата-електрозварювальника
Теги: війна смерть військові Київ столиця похорон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Департаменті транспортної інфраструктури КМДА поки не розглядає підвищення цін на проїзд
Чи зростуть ціни на проїзд у Києві? Столична влада дала відповідь
11 липня, 18:41
«Каста-2Е2» – це російська рухома трьохкоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду чергового режиму
ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію «Каста-2Е2»
7 липня, 10:32
Дорн відновив спілкування з родичами з Росії
Співак Іван Дорн пояснив, чому не повертається в Україну з-за кордону
5 липня, 12:12
Відбулося 135 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2024 року
4 липня, 00:03
Росія не має жодних перспектив для великих проривів на фронті, впевнений генерал Маломуж
Росія здатна на великий прорив на фронті? Генерал Маломуж відповів
30 червня, 13:17
У ніч на 25 червня БпЛА нібито атакували російський Білгород
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
25 червня, 06:03
24 лютого цього року Пивоварова брала участь у пропагандистському заході
Займалася пропагандою війни. Титулована російська тенісистка потрапила у базу «Миротворця»
21 червня, 10:12
Уранці окупований Крим атакували безпілотники
Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку українських дронів
21 червня, 07:49
Окупанти просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську, що на Харківщині
Аналітики повідомили, що РФ просунулася до Агрегатного заводу у Вовчанську
17 червня, 05:02

Новини

Київ прощається з командиром батальйону ОУН Миколою Коханівським (фото)
Київ прощається з командиром батальйону ОУН Миколою Коханівським (фото)
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки: столична влада звернулася до киян
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки: столична влада звернулася до киян
Представники Міжнародного валютного фонду розпочинають роботу в Києві
Представники Міжнародного валютного фонду розпочинають роботу в Києві
На Київщині сталася пожежа після збиття російських дронів
На Київщині сталася пожежа після збиття російських дронів
Столичні комунальники облаштували три нові смуги для громадського транспорту
Столичні комунальники облаштували три нові смуги для громадського транспорту
У Києві ремонтуватимуть вулицю Нову (схема)
У Києві ремонтуватимуть вулицю Нову (схема)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
22K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18K
Вода навколо Нової Зеландії «закипає»: експерти пояснили, що відбувається
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
6078
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4403
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів

Новини

Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua