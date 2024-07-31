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Отруїв співмешканку заради грошей та автомобіля. Поліцейські затримали киянина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Отруїв співмешканку заради грошей та автомобіля. Поліцейські затримали киянина
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі
фото: Facebook/Поліція Києва

Чоловік прожив із жінкою близько 15 років, з яких останні три місяці труїв її хімічними речовинами

Правоохоронці затримали 67-річного чоловіка, який отруїв співмешканку заради її грошей та автомобіля. Про це повідомляє поліція Києва.

Як зазначає пресслужба, фігурант прожив із жінкою близько 15 років, з яких останні три місяці труїв її хімічними речовинами, підсипаючи у їжу та напої.

Чоловік забрав автомобіль загиблої, близько $20 тис. і переїхав до Волинської області
Чоловік забрав автомобіль загиблої, близько $20 тис. і переїхав до Волинської області
фото: Facebook/Поліція Києва
Автомобіль, який хотів привласнити зловмисник
Автомобіль, який хотів привласнити зловмисник
фото: Facebook/Поліція Києва

«Маючи на меті корисливі мотиви, зловмисник останні три місяці життя співмешканки додавав їй у їжу та напої високотоксичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало зле та вона потрапила до лікарні. Фігурант навідував 60-річну потерпілу та продовжував труїти її в стінах медичного закладу, а коли жінка вже не мала можливості самостійно пересуватися - порушник настояв на тому, щоб її виписали з лікарні де він нібито продовжить самостійно опікуватися нею, а насправді продовжив злочинну справу і за деякий час потерпіла померла», – зазначає поліція.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом.

Після смерті жінки, зловмисник намагався привласнити її квартиру
Після смерті жінки, зловмисник намагався привласнити її квартиру
фото: Facebook/Поліція Києва

Зокрема, після смерті жінки, зловмисник намагався привласнити її квартиру. Однак чоловіку це не вдалося, тому він забрав автомобіль загиблої, близько $20 тис. і переїхав до Волинської області.

Під час обшуку у квартирі, слідчі вилучили гроші, банківську карту потерпілої, її автомобіль Suzuki, документи та пластикову ємність із сипучою речовиною.

Під час обшуку у квартирі, слідчі вилучили пластикову ємність із сипучою речовиною
Під час обшуку у квартирі, слідчі вилучили пластикову ємність із сипучою речовиною
фото: Facebook/Поліція Києва

Слідчий повідомив затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • п. 6 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство з корисливих мотивів;
  • ч. 1 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом.

За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві кількість харчових отруєнь через аномальну спеку та відключення енергопостачання за останні тижні збільшилося майже втричі.

До слова, у Львові двох співробітниць кафе госпіталізували внаслідок отруєння чадним газом від генератора.

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Теги: Київ столиця отруєння вбивство поліція чоловік

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