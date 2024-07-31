Отруїв співмешканку заради грошей та автомобіля. Поліцейські затримали киянина

Чоловік прожив із жінкою близько 15 років, з яких останні три місяці труїв її хімічними речовинами

Правоохоронці затримали 67-річного чоловіка, який отруїв співмешканку заради її грошей та автомобіля. Про це повідомляє поліція Києва.

Як зазначає пресслужба, фігурант прожив із жінкою близько 15 років, з яких останні три місяці труїв її хімічними речовинами, підсипаючи у їжу та напої.

Чоловік забрав автомобіль загиблої, близько $20 тис. і переїхав до Волинської області фото: Facebook/Поліція Києва

Автомобіль, який хотів привласнити зловмисник фото: Facebook/Поліція Києва

«Маючи на меті корисливі мотиви, зловмисник останні три місяці життя співмешканки додавав їй у їжу та напої високотоксичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало зле та вона потрапила до лікарні. Фігурант навідував 60-річну потерпілу та продовжував труїти її в стінах медичного закладу, а коли жінка вже не мала можливості самостійно пересуватися - порушник настояв на тому, щоб її виписали з лікарні де він нібито продовжить самостійно опікуватися нею, а насправді продовжив злочинну справу і за деякий час потерпіла померла», – зазначає поліція.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом.

Після смерті жінки, зловмисник намагався привласнити її квартиру фото: Facebook/Поліція Києва

Зокрема, після смерті жінки, зловмисник намагався привласнити її квартиру. Однак чоловіку це не вдалося, тому він забрав автомобіль загиблої, близько $20 тис. і переїхав до Волинської області.

Під час обшуку у квартирі, слідчі вилучили гроші, банківську карту потерпілої, її автомобіль Suzuki, документи та пластикову ємність із сипучою речовиною.

Під час обшуку у квартирі, слідчі вилучили пластикову ємність із сипучою речовиною фото: Facebook/Поліція Києва

Слідчий повідомив затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

п. 6 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство з корисливих мотивів;

ч. 1 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом.

За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві кількість харчових отруєнь через аномальну спеку та відключення енергопостачання за останні тижні збільшилося майже втричі.

До слова, у Львові двох співробітниць кафе госпіталізували внаслідок отруєння чадним газом від генератора.