Отруїв співмешканку заради грошей та автомобіля. Поліцейські затримали киянина
Чоловік прожив із жінкою близько 15 років, з яких останні три місяці труїв її хімічними речовинами
Правоохоронці затримали 67-річного чоловіка, який отруїв співмешканку заради її грошей та автомобіля. Про це повідомляє поліція Києва.
Як зазначає пресслужба, фігурант прожив із жінкою близько 15 років, з яких останні три місяці труїв її хімічними речовинами, підсипаючи у їжу та напої.
«Маючи на меті корисливі мотиви, зловмисник останні три місяці життя співмешканки додавав їй у їжу та напої високотоксичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало зле та вона потрапила до лікарні. Фігурант навідував 60-річну потерпілу та продовжував труїти її в стінах медичного закладу, а коли жінка вже не мала можливості самостійно пересуватися - порушник настояв на тому, щоб її виписали з лікарні де він нібито продовжить самостійно опікуватися нею, а насправді продовжив злочинну справу і за деякий час потерпіла померла», – зазначає поліція.
Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом.
Зокрема, після смерті жінки, зловмисник намагався привласнити її квартиру. Однак чоловіку це не вдалося, тому він забрав автомобіль загиблої, близько $20 тис. і переїхав до Волинської області.
Під час обшуку у квартирі, слідчі вилучили гроші, банківську карту потерпілої, її автомобіль Suzuki, документи та пластикову ємність із сипучою речовиною.
Слідчий повідомив затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- п. 6 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство з корисливих мотивів;
- ч. 1 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом.
За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
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