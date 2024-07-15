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У Києві відкрився 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Києві відкрився 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль
У столиці відкрився знаметий кіносфеваль
Фото з відкритих джерел

Фестиваль триватиме до 20 липня

У неділю, в концертно-виставковому центрі «Парковий» у Києві, відбулося церемонія відкриття 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ). Подія розпочалася з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих внаслідок російської агресії.

Президент ОМКФ Вікторія Тігіпко наголосила на важливості кінофестивалю для збереження та розвитку української культурної ідентичності, особливо в умовах війни. Фестиваль триватиме до 20 липня, а покази фільмів відбуватимуться у Будинку Кіно та кінотеатрі «Оскар.» Програма ОМКФ включає національний та міжнародний конкурси, гала-прем'єри, документальні та дитячі фільми, а також ретроспективи. Серед фільмів, які будуть представлені на фестивалі, – «Конотопська відьма» , «Народ проти Космо», «Види милосердя» та «Субстанція» . Також відбудеться літня кіношкола та спеціальний показ документального проєкту «Культура vs війна» .

Завершиться ОМКФ церемонією нагородження переможців премії "Золотий Дюк".
 
Нагадаємо, у Львові померла балерина, заслужена артистка України Христина Трач. Їй було 44 роки. Про її смерть повідомили у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької 13 червня.

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Теги: Київ кіно фестиваль культура війна

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